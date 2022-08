Moto Edge 30 Ultra: il top da 200 MP ha una data di lancio

Da quando è stata acquistata da Lenovo, Motorola ha avviato una doppia strategia per Cina e occidente, e Moto Edge 30 Ultra ne è l'ennesima conferma. Così come avviene per realtà come Xiaomi, OPPO e vivo, anche Motorola è solita proporre modelli in Cina che poi vedono la luce altrove con nomi differenti. Per esempio Moto X30 Pro, presentato nelle scorse settimane e che a tutti gli effetti rappresenta l'anteprima di quello che noi occidentali conosceremo come Moto Edge 30 Ultra, che adesso sembrerebbe avere una data di presentazione.

Ecco quando dovrebbe avvenire la presentazione di Moto Edge 30 Ultra

Parlo al condizionale perché l'annuncio di Motorola è volutamente vago: l'8 settembre si terrà un lancio ufficiale che riguarderà la serie Edge, a ridosso del lancio di Huawei Mate 50 e iPhone 14. Proprio per questo, è auspicabile che l'evento riguardi la fascia alta, portando sul mercato europeo e/o americano quei top di gamma che da noi non sono ancora arrivati. Uno su tutti Moto Edge 30 Ultra (aka X30 Pro), che diventerebbe così il primo smartphone con fotocamera da 200 MP nel mondo. Per non parlare del resto della scheda tecnica, comprensiva di schermo OLED da 6,7″ Full HD+ a 144 Hz, Snapdragon 8+ Gen 1, 4.610 mAh con ricarica a 125W e un comparto fotografico con ultra-grandangolare, teleobiettivo e una selfie camera da 60 MP.

Come si evince dal video teaser, i modelli presentati saranno tre: non ne conosciamo ancora l'identità con precisione, ma oltre a Edge 30 Ultra potrebbe debuttare Moto S30 Pro sotto forma di Moto Edge 30 Fusion, così come Moto Edge 30 Lite/30 Neo. Tuttavia, niente da fare per Moto RAZR 2022, che non figura nel tweet pubblicato su Twitter da Motorola; nonostante in Cina sia campione di vendite non sembrerebbe ancora pronto al debutto fuori dai confini.

