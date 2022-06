Moto Edge 30 Lite si mostra nella prima immagine “ufficiosa”

Moto Edge 30 Lite potrebbe essere molto vicino al lancio. Sul Web, infatti, oltre alle prime informazioni sulle (presunte) caratteristiche, è apparsa un'immagine che ne mostra il design della scocca posteriore: ecco cosa ci aspetta dalla prossima aggiunta alla gamma di Motorola.

Moto Edge 30 Lite nella prima immagine “ufficiosa”: emerge un dettaglio curioso

Moto Edge 30 Lite dovrebbe essere il modello più economico dell'intera serie. Dall'immagine ufficiosa condivisa dalla fonte, si può notare il design della scocca posteriore caratterizzato dalla presenza del logo Motorola al centro e modulo fotografico disposto in verticale all'interno del quale alloggiano due grandi sensori.

Stando a quanto trapelato in Rete finora, Motorola Edge 30 Lite dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni Moonless Night, Very Peri, Opal Silver e Green Fig e potrebbe nascondere un SoC Qualcomm Snapdragon 695 sotto la scocca. Il tutto potrebbe poi essere accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione interna, mentre il display potrebbe consistere in un'unità POLED da 6.28″ con frequenza di aggiornamenti di 120 Hz.

Insomma, caratteristiche da tipica variante Lite di una serie che è pensata per la fascia medio-alta del mercato, con un comparto fotografico che, come abbiamo visto, includerebbe solamente due sensori sul retro. Il che risulta un po' insolito, dal momento in cui anche la maggior parte degli smartphone di fascia media, oggi, dispongono di almeno tre obiettivi.

Se le voci son vere, Moto Edge 30 Lite includerà una lente principale da 64 MP con stabilizzazione OIS, così come si nota anche dalla dicitura che affianca il sensore nell'immagine. Il lancio dello smartphone è atteso a breve, insieme a quello del modello più costoso Moto Edge 30 Ultra. Al momento, queste sono tutte le informazioni che si hanno a riguardo. Se ci saranno delle novità, provvederemo ad aggiornarvi.

