Amazfit GTS 4 Mini è qui: Zepp OS ed Alexa, già in sconto con Coupon

Dopo il debutto internazionale (ma non in Italia), finalmente anche noi possiamo mettere le mani su Amazfit GTS 4 Mini: inoltre si punta al risparmio con un codice sconto dedicato. Non fatevi scappare il nuovo arrivato compatto di Huami, con Zepp OS, Alexa ed uno stile fresco e giovanile!

Dove comprare il nuovo Amazfit GTS 4 Mini e come risparmiare (con codice sconto)

Dopo essere stato lanciato solo in alcuni mercati nel corso del mese di luglio, ecco che Amazfit GTS 4 Mini arriva anche alle nostre latitudini con un'interessante offerta. Il dispositivo adotta un pannello AMOLED da 1.65″ HD, è impermeabile fino a 5 ATM ed è dotato di GPS integrato, monitoraggio dei valori SpO2 (e dell'attività cardiaca H24) ed oltre 120 modalità sportive.

L'autonomia arriva fino a 15 giorni mentre grazie ad Alexa è possibile accedere a varie funzioni tramite i comandi vocali. Inoltre il dispositivo è dotato di Zepp OS, il sistema operativo proprietario della casa cinese.

Il nuovo Amazfit GTS 4 Mini è finalmente disponibile all'acquisto anche per noi occidentali ed è già in offerta con codice sconto. Lo smartwatch debutta su AliExpress e ovviamente si tratta della versione Global, con l'assistente Alexa integrato.

Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto e il coupon da utilizzare per risparmiare: troverete un ulteriore sconto nel carrello.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

