Amazfit GTS 4 Mini svelato da Amazon: spuntano dettagli ed immagini

Dopo aver visto i dettagli relativi all'Amazfit Band 7, è già tempo di passare ad un ennesimo dispositivo targato Huami. Amazfit GTS 4 Mini è nell'aria ed è molto più di una semplice impressione: in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su design, caratteristiche, specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato del nuovo indossabile Zepp!

Amazfit GTS 4 Mini: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Dopo i primi avvistamenti nel codice del software del brand, lo smartwatch diventa reale. Amazon India ha pubblicato tutta una serie di dettagli e il lancio è ormai quasi imminente. In termini di design, Amazfit GTS 4 Mini ricalca quello del precedente GTS 2 Mini.

Il display è un'unità AMOLED da 1.65″ con risoluzione HD; si tratta di un pannello squadrato mentre il corpo è dotato dell'impermeabilità fino a 5 ATM. Sono presenti le colorazioni Mint Blue, Flamingo Pink, Midnight Black e Moonlight White.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il nuovo arrivato di Huami non si farà mancare proprio nulla. Parlando di specifiche tecniche e di caratteristiche, Amazfit GTS 4 Mini si presenta come una soluzione completa: abbiamo la dotazione classica per salute e fitness, in aggiunta al GPS per la localizzazione satellitare. Il dispositivo offre il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, insieme al rilevamento dei livello di SpO2 e dello stress. Non manca la funzione dedicata alla salute femminile, così come il monitoraggio durante il sonno e la valutazione tramite i parametri PAI. Per gli amanti dello sport, sono presenti oltre 120 modalità sportive (alcune delle quali con riconoscimento automatico).

Mancano ancora i dettagli su batteria ed autonomia; inoltre non è dato di sapere se a bordo del wearable troveremo ZeppOS.

Amazfit GTS 4 Mini – Prezzo e uscita

Prezzo e data di presentazione di Amazfit GTS 4 Mini sono ancora un mistero. Tuttavia ricordiamo che il dispositivo è stato pubblicizzato da Amazon India, quindi il lancio dovrebbe essere previsto a stretto giro.

