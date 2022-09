Amazfit GTR 4 e GTS 4 ufficiali ad IFA 2022: svelati prezzo e disponibilità in Italia

Il brand cinese si sta dando parecchio da fare: dopo il debutto del modello GTS 4 Mini ed il lancio della Band 7, ora ecco fare capolino anche quasi tutti i dettagli in merito ai fratelli maggiori. Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono ufficiali ad IFA 2022 e in questo approfondimento andiamo a fare il punto della situazione in merito a design, specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e disponibilità in Italia.

Aggiornamento 01/09: i nuovi smartwatch Zepp sono stati presentati ad IFA 2022, con tanto di prezzi e disponibilità anche per l'Italia.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Proprio come per la generazione precedente, anche stavolta abbiamo dettagli interni simili mentre lo stile cambia completamente da un modello all'altro. Amazfit GTR 4 è caratterizzato da un ampio display touch AMOLED da 1.43″, una soluzione rotonda con risoluzione 466 x 466 pixel e Always-On Display.

Il corpo è realizzato in lega di alluminio (nelle colorazioni Black e Silver) ed è presente un pulsante fisico a destra; si può optare per cinturini in pelle, silicone o nylon.

Amazfit GTS 4 cambia registro con un pannello rettangolare, un AMOLED da 1.75″ (quindi più ampio della generazione passata) con risoluzione 450 x 390 pixel, sempre con Always-On Display. Lo spessore è di soli 9.9 mm, per un peso di 27 grammi circa. Si può scegliere con la cassa Black, Brown o Gold Pink, con cinturini in silicone o nylon.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche e alle caratteristiche hardware/software, sia Amazfit GTR 4 che GTS 4 sono dotati di microfono e speaker. In questo modo si potranno sfruttare le chiamate Bluetooth, la riproduzione musicare direttamente dall'indossabile e l'assistente vocale Alexa (solo in alcune regioni, anche se al momento non è ancora stato confermato da Huami). Troviamo il GPS Dual Band per la massima precisione ed oltre 150 modalità sportive, tra cui tante con il riconoscimento automatico.

A questo giro Amazfit ha arricchito i suoi smartwatch con un nuovo sensore ottico PPG 4PD BioTracker 4.0, il quale dovrebbe offrire misurazioni più precise per la frequenza cardiaca, i valori SpO2 e i livelli di stress. Non mancherà Zepp OS 2.0, versione aggiornata del sistema operativo proprietario del brand. Per la batteria si parla di unità da 475 mAh e da 300 mAh, rispettivamente a bordo di GTR 4 e GTS 4; lato autonomia si parla di circa 12 giorni e intorno ai 7 giorni di utilizzo con un carica completa.

Infine avremo il supporto ad alcune app proprietarie, ma ci sarà anche un ecosistema di mini app di terze parti.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 – Prezzo e uscita

Amazfit GTR 4 e GTS 4 saranno lanciati a livello globale con un prezzo a partire da 199.9€. Saranno disponibili per la vendita il 2 settembre negli Stati Uniti, seguiti dalla Germania il 12 settembre e da Spagna, Italia, Francia, Regno Unito e altri Paesi e regioni in tutto il mondo da metà settembre a ottobre 2022.

Non appena ne sapremo di più sulla data precisa, aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

