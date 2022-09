Xiaomi lancia la nuova scopa elettrica 2-in-1: per una casa splendente in pochi minuti

Xiaomi ha appena lanciato una nuova scopa elettrica senza fili 2-in-1, che oltre ad aspirare polvere e sporco può anche lavare il pavimento. Parliamo di Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Pro in questo articolo.

Tutte le caratteristiche di Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Pro

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Pro è la nuova scopa elettrica senza fili 2-in-1, con mop integrato per funzione lavaggio e un serbatoio d'acqua da 400ml. La scopa è alimentata da un motore brushless da 500W che può raggiungere una potenza di aspirazione fino a 190AW, ovvero il 26% in più rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo vacuum cleaner è dotato di un sistema in grado di separare le particelle di polvere dal flusso d'aria, aumentando la durata dell'elemento filtrante. La scopa elettrica firmata Xiaomi Mijia può così filtrare fino al 99,8% degli allergeni nascosti come acari della polvere, polline e peli di cani e gatti. La spazzola è alimentata da un motore indipendente che ne controlla la rotazione, mentre un sistema di rilevamento a infrarossi può captare la presenza di tappeti e regolare automaticamente la velocità e la potenza di aspirazione per garantire una pulizia più accurata.

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Pro presenta poi un display LCD a colori per visualizzare in tempo reale determinate informazioni sulla scopa elettrica e una batteria da 200A che garantisce fino a 70 minuti di autonomia. Infine, supporta diverse modalità di lavaggio ed è dotato di un pulsante di blocco per una aspirazione continua.

Disponibilità e prezzo

Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner 2 Pro è stato lanciato in Cina al prezzo promozionale di 1.599 yuan, ovvero circa 230€ al cambio. Al momento, tuttavia, non si hanno ancora informazioni sul lancio in altri mercati.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il