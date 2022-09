Sony Xperia 5 IV ufficiale: top di gamma, compatto e con mini-jack

La fascia alta di Sony per il 2022 non era ancora completa: dopo il lancio di Xperia 1 IV, con IFA 2022 arriva adesso Sony Xperia 5 IV, ideato per chi vuole un flagship più “economico”. Parliamo sempre di un prodotto premium (anche nel prezzo), perciò con caratteristiche di alto profilo ma con qualche compromesso che lo rende meno pioneristico e quindi meno costoso. Vediamo quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità.

Sony presenta il nuovo top di gamma Xperia 5 IV: tutte le sue novità

Design e display

Sony Xperia 5 IV non cambia le carte in tavola quando si parla di estetica: il look è quello minimal adottato da tempo da Sony, sia davanti che dietro. Niente notch o soluzioni punch-hole, bensì due cornici simmetriche che attorniano uno schermo da 6,1″ Full HD+ (2.520 x 1.080 pixel) in 21:9, una soluzione compatta in dimensioni di 156 x 67 x 8,2 mm e un peso di 172 grammi. Un pannello di tipo OLED, con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz con riduzione del motion blur, Real-Time HDR e luminosità aumentata del 50%. Lo schermo è contenuto in una scocca con protezione Gorilla Glass Victus (davanti e dietro) e certificazione IP65/68 contro liquidi e polvere, con colorazioni Black, Green ed Ecru White.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Niente da fare per lo Snapdragon 8+ Gen 1: nel Sony Xperia 5 IV troviamo nuovamente lo Snapdragon 8 Gen 1 5G, soluzione a 4 nm TSMC da parte di Qualcomm. Questo significa una CPU octa-core Kryo fino a 3 GHz, GPU Adreno 730, 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di spazio d'archiviazione espandibile via microSD fino a 1 TB. Avete letto bene: un top di gamma con espansione della memoria, per di più con ingresso mini-jack per agli amanti delle cuffie cablate. Il comparto audio è completo di speaker stereo con supporto Dolby Atmos, Hi-Res Audio (anche Wireless LDAC), DSEE Ultimate e 360 Reality Audio. Nonostante le dimensioni compatte, il nuovo Xperia include una capiente batteria da 5.000 mAh dotata di ricarica rapida a 30W (ma niente caricatore in confezione) e ricarica wireless.

Come tutti i top di gamma Sony, anche Xperia 5 IV ha un comparto fotografico curato, per quanto più modesto di Xperia 1 IV. Lo smartphone ha tre sensori da 12+12+12 MP f/1.7-2.2-2.4 con sensore principale 1/1.7″ stabilizzato con sistema ottico OIS, ultra-grandangolare 1/2.5″ da 16 mm e teleobiettivo 1/3.5″ con zoom ottico 2.5x anch'esso con OIS. Tutti e tre i sensori hanno una velocità di lettura molto rapida a 120 fps, con messa a fuoco Real-Time Eye e modalità di scatto burst 20 fps AF/AE con HDR; inoltre, tutti e tre possono filmare in 4K a 120 fps con messa a fuoco Eye AF e Object Tracking. Migliora anche la selfie camera, sempre da 12 MP, e non manca il tasto dedicato per scattare con l'app fotografica.

Prezzo e disponibilità

Sony Xperia 5 IV sarà disponibile in Italia a partire da metà settembre al prezzo di listino di 1.049€.

