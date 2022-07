Questa è la nuova Amazfit Band 7: vi ricorda qualcuno?

La naturale evoluzione delle smartband sta virando sempre di più verso uno stile vicino a quello degli smartwatch: non più fitness tracker caratterizzati da display poco visibili, ma dei veri e proprio orologi (o quasi) con pannelli ampi. A quanto pare anche Amazfit Band 7, il prossimo modello targato Huami, seguirà questo trend: eccolo nelle prime immagini ufficiose, che ce ne svelano il design, insieme a vari dettagli leak su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Amazfit Band 7 sta arrivando: ora diventa ancora più tangibile con le prime immagini ufficiose

Design e display

La fonte sembrerebbe molto affidabile, dato che si tratte della stessa che ha anticipato il debutto e il design del rugged watch T-Rex 2 (di cui trovate anche la nostra recensione). Detto questo, passiamo ad Amazfit Band 7: la nuova generazione mette da parte il solito stile e si mostra con un look rinnovato tramite delle immagini leak (dovrebbe trattarsi di press render ufficiosi). In realtà questo cambiamento era stato anticipato anche alcuni indizi lato software (oltre al nome in codice Bari).

Il successore della Band 5 (risalente ormai al 2020) arriverà con uno stile tutto nuovo, molto più vicino a quello di uno smartwatch. Si tratta di una novità che ormai è già un trend: basti pensare a Honor Band 6 e Huawei Band 7, ma anche a Redmi Smart Band Pro e alla recentissima Xiaomi Band 7 Pro.

A proposito dei dispositivi Xiaomi, l'Amazfit Band 7 somiglia proprio alla già citata Redmi Smart Band Pro. Il modello Huami è dotato di un pannello AMOLED da 1.47″ di diagonale, con risoluzione 368 x 194 pixel ed una luminosità massima di 500 nit.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Ovviamente non mancheranno le solite funzioni di monitoraggio dedicate alla salute, così come oltre 100 modalità sportive. Lato memorie sono presenti 8 MB di RAM e 128 MB di storage: anche se l'aspetto è quello di uno smartwatch, si tratta pur sempre di un fitness tracker. Il resto delle caratteristiche vede un peso di appena 28 grammi, resistenza all'acqua fino a 5 ATM, Bluetooth 5.1 ed una batteria da 230 mAh in grado di offrire fino a 18 giorni di autonomia (o fino a 9 giorni in caso di utilizzo intenso). La ricarica avviene tramite un caricatore proprietario (con PIN magnetici).

Alcune parti di codice fanno pensare alla presenza del GPS e dell'NFC per i pagamenti, ma per ora non ci sono ancora conferme più tangibili.

Amazfit Band 7 – Prezzo e uscita

Al momento non si conosce ancora la data di presentazione di Amazfit Band 7: l'uscita sarebbe fissata entro fine anno ma il giorno resta un mistero (per ora). Invece, secondo la fonte, il prezzo del nuovo fitness tracker sarà di circa 50$ (ossia intorno ai 47€ al cambio attuale).

