Il nuovo phon Dreame è il più potente, ma tratta i capelli con delicatezza

La compagnia partner di Xiaomi torna a far parlare di sé con un nuovo prodotto, fresco di lancio in patria. Questa volta non si tratta di un dispositivo per le pulizie di casa ma di un pratico asciugacapelli agli ioni, una soluzione premium che promette un'asciugatura lampo, Dreame High Speed Pro Hair Dryer.

Dreame High Speed Pro Hair Dryer: caratteristiche e prezzo del nuovo asciugacapelli ad alte prestazioni

Ovviamente la casa asiatica non è alle prime armi quando si parla di phon e infatti il nuovo Dreame High Speed Pro Hair Dryer è un piccolo concentrato di tecnologia. L'asciugacapelli presenta dimensioni compatte ed è equipaggiato con un potente motore ad alta velocità da 130.000 giri al minuto (superiore anche al motore Dyson V9, da 110.000 giri).

Si tratta a tutti gli effetti del phon più potente sulla piazza ed è in grado di asciugare i capelli lunghi in circa 3 minuti mentre per quelli corti bastano solo 30 secondi (e senza surriscaldamenti).

La combinazione tra il suo motore ultra-potente e la velocità del getto consentono sì un'asciugatura rapida, ma mantenendo il calore costante. In questo modo non ci sono traumi per i capelli e nemmeno per l'utente dato che si tratta di una soluzione silenziosa.

Tramite la tecnologia intelligente NTC viene mantenuta una temperatura costante di 57°C, in modo da evitare danni. Parliamo poi di un modello dotato di un emettitore agli ioni negativi: il risultato sono capelli asciutti e morbidi in un attimo!

Il nuovo asciugacapelli Dreame High Speed Pro Hair Dryer è stato lanciato in Cina al prezzo di 699 yuan, ossia circa 99€ al cambio attuale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il