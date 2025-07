La sicurezza in strada è più economica con le offerte 70mai per il Prime Day di Amazon

Le offerte del Prime Day 2025 su Amazon sono finalmente iniziate e ovviamente non possono mancare gli sconti del brand leader della sicurezza sulla strada. Stiamo ovviamente parlando di 70mai che in occasione dell’evento di shopping più atteso dell’estate propone delle ottime offerte su tre delle sue dash cam di punta per tenere gli automobilisti al sicuro.

Le dash cam di 70mai sono in sconto per il Prime Day 2025 di Amazon

Il primo modello in sconto per il Prime Day è 70mai A810, una dash cam fronte/retro in grado di registrare foto e video in risoluzione 4K. Il supporto per la scheda SD da 128 GB permette di immagazzinare un grande numero di ore di filmati, mentre il GPS e la visione notturna permettono di avere dati certi sulla posizione e la velocità, oltre ad una chiarezza nelle immagini durante tutta la giornata.

La dash cam, infatti, può monitorare sia la velocità che le coordinate geografiche, in modo da fornire dati precisi all’assistenza stradale in caso di incidenti. In occasione del Prime Day, il modello A810 è in offerta su Amazon al prezzo di 179.99€, con uno sconto del 31% sul prezzo di listino, con un bundle che include la dash cam frontale ed una scheda SD da 128 GB.

Chi vuole spendere meno ma restare sempre protetto sulla strada, può optare per 70mai A510: questa dash cam, infatti, può registrare in Full HD (con una risoluzione complessiva di 1944p) sia lato anteriore che quello posteriore dell’auto, salvato immagini e video su una scheda SD da 64 GB. Anche questo modello offre la visione notturna e il GPS per ottenere i dati sulla velocità e la posizione geografica dell’automobile, in modo da aver la certezza delle informazioni in caso di incidente.

In occasione del Prime Day di Amazon, 70mai propone un’offerta che sconta questo modello del 25% sul prezzo di listino, facendo scendere il costo a 119.99€ per il bundle che include la dash cam frontale, quella posteriore ed una scheda SD da 64 GB.

Se invece volete una protezione a 360° della vostra automobile per viaggiare in totale serenità, la scelta più ovvia non può che essere 70mai dash cam 4K Omni. Questo sistema di videocamere, infatti, garantisce una visione completa dell’abitacolo e degli esterni, per garantire una protezione a tutto tondo della propria macchina, sia in viaggio che quando è parcheggiata. Questo modello flagship integra anche un rilevamento di movimento con AI, in modo da iniziare la registrazione in automatico quando un malintenzionati si avvicina all’automobile.

Le registrazioni in 4K/60 FPS fronte/retro possono essere salvate su una scheda SD di una dimensione massima di 512 GB, mentre la connettività 4G permette di rimanere sempre connessi ad internet per controllare la propria macchina anche da remoto. Per il Prime Day 2025 di Amazon, 70mai offre questo dispositivo ad un prezzo davvero vantaggioso: solo 319€ per un sistema di sorveglianza completo, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino per un bundle che include la dash cam ed una scheda SD da 128 GB.

