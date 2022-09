Sony Xperia Stream è ufficiale: per ora niente PlayStation Phone

Chi sperava di poter mettere le mani su un PlayStation Phone deve, purtroppo, accantonare questa idea. Piuttosto, quello annunciato dal colosso nipponico nel corso della mattinata è Xperia Stream, un potente sistema di raffreddamento e streaming per Sony Xperia 1 IV, in grado di trasformare questo smartphone in una soluzione più completa per i mobile gamer.

Sony lancia il suo sistema di raffreddamento per smartphone che vi lascia anche streammare su Twitch

Qualche giorno fa, Sony ha pubblicato un breve video teaser che mostrava un giocatore intento in una sessione su uno smartphone del brand. Subito si è pensato al debutto di un PlayStation Phone, ovvero uno smartphone da gaming che avrebbe ereditato delle funzionalità direttamente dalla console nipponica. Purtroppo, così non è stato, ma Sony ha in compenso lanciato un accessorio molto interessante in grado di trasformare lo smartphone in una soluzione più completa per i mobile gamer: Xperia Stream.

Xperia Stream consiste in un accessorio che può essere collegato allo smartphone tramite USB-C: è dotato di quattro porte nella parte inferiore, ovvero una porta da 3,5 mm, un'uscita HDMI, una porta LAN e una porta USB-C. Grazie alla porta HDMI, è possibile collegare Sony Xperia 1 IV al monitor o ad una TV e giocare su uno schermo di più grandi dimensioni a una risoluzione di 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Il sistema di raffreddamento prevede una ventola di raffreddamento la cui velocità può essere controllata tramite il menù Game Enhancer, mentre collegando la scheda di acquisizione si può trasmettere in streaming la propria sessione di gioco.

Sony Xperia Stream è disponibile in Giappone al prezzo di 23.100 yen, ovvero circa 160€ al cambio. Oltre ciò, Sony ha anche lanciato Xperia 1 IV Gaming Edition, una speciale edizione che include Xperia 1 IV con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione e Xperia Stream al prezzo di 175.000 yen, circa 1.200€ al cambio.

