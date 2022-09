Sony pensa ad un PlayStation Phone? Spunta una data ufficiale

La divisione smartphone di Sony, Xperia, come sappiamo vive di luci ed ombre da un po' di tempo (salvo in Giappone), ma presto potrebbe ravvivarsi con un modello da gaming, come suggerito da un curioso evento fissato dal brand: che Sony stia pensando ad un PlayStation Phone?

Sony Xperia Announcement, l'evento gaming rivelerà uno smartphone ispirato a PlayStation?

Were you #BornToGame?



Don’t miss our next exciting announcement at Sony Xperia YouTube on September 12th 2022, 13:00 Japan Time.#Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement — Sony | Xperia (@sonyxperia) September 7, 2022

A smuovere le acque ci ha pensato un video teaser di Sony che mostra un gamer mobile intento in una sessione su uno smartphone del brand. Il dispositivo non è ben visibile, ma il giocatore sembra intento a premere quelli che sembrano tasti dorsali, mentre utilizza anche delle cuffie PS5 Pulse 3D. Insomma, la carne a cuocere sembra essere non poca e la cosa potrebbe farsi interessante.

Anche perché Sony parla di Xperia Announcement, cioè un evento di lancio vero e proprio, che non escluderebbe affatto dunque la presenza di un telefono da gioco, magari con numerose feature ereditate da PlayStation. Tra l'altro, per la divisione smartphone, non sarebbe nemmeno la prima volta, visto che nel 2011 abbiamo visto già Sony Xperia Play, dotato di un controller ispirato a quello della PSP Go.

Certo è pure che potremmo restare “delusi” e Sony potrebbe semplicemente lanciare un qualche prodotto dedicato al gaming mobile ma non direttamente un dispositivo, quindi bisogna prendere con le pinze l'entusiasmo. Almeno fin quando non scatterà il prossimo 12 settembre 2022, quando il brand terrà la conferenza in streaming. E voi siete pronti a vedere una sorta di PlayStation con Android sul mercato? Fatecelo sapere nei commenti!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il