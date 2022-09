Xiaomi presenta il kit definitivo per la cura di barba e capelli

La compagnia di Lei Jun ha lanciato un nuovo accessorio per la cura della persona, in questo caso dedicato ai maschietti. Si tratta di Xiaomi Grooming Kit Pro, un set completo con regolabarba e tagliacapelli con tanti accessori: una soluzione completa e ricca, ad un prezzo decisamente stracciato!

Xiaomi Grooming Kit Pro è il set definitivo perfetto per lui: regolabarba, tagliacapelli e non solo

Il nuovo Xiaomi Grooming Kit Pro è stato lanciato per il mercato indiano e non va confuso con il modello Hair Clipper visto nel portale Global. In questo caso, infatti, Xiaomi ha deciso di puntare sulla cura completa per lui con un regolabarba e tagliacapelli premium e completo, dotato di caratteristiche al top ed un paio di accessori davvero niente male.

Ovviamente parliamo di un prodotto realizzato con uno stile minimale, dotato di un design semplice ma equipaggiato con un pratico display LED per mostrare lo stato della batteria. Il corpo ha un grado di resistenza IPX7 e può essere passato sotto l'acqua senza alcuna conseguenza nefasta.

Le lame auto-affilanti sono realizzate in acciaio inossidabile e per completare l'esperienza di taglio sono presenti varie testine, per una precisione da 0.5 mm fino a 20 mm di lunghezza. Come anticipato anche sopra, si tratta quindi di un dispositivo utile sia come tagliacapelli che come regolabarba (con la possibilità di impostare vari livelli di rasatura).

La batteria è un'unità da 800 mAh, in grado di restituire fino a 90 minuti di autonomia; la ricarica avviene tramite una porta Type-C. Per rendere ancora più completa la pulizia abbiamo una testina per i peli di naso e orecchie, una lama per la cura del corpo (quindi con la testa arrotondata) ed una lama di precisione per rifinire.

Il nuovo Xiaomi Grooming Kit Pro ha debuttato in India al prezzo di circa 31€ al cambio attuale (2.499 rupie, anche se al momento è in offerta lancio a poco meno).

