I nuovi auricolari true wireless di BlitzWolf hanno classe da vendere!

I prodotti a marchio BlitzWolf sono ormai apprezzatissimi dagli utenti e sono sempre sinonimo di cura e qualità. Anche stavolta la casa cinese non si smentisce ed ha lanciato un paio di auricolari true wireless davvero molto belli, pensati per chi è in cerca di cuffiette in grado di restituire un'esperienza audio degna, ma con un occhio allo stile. Ecco a voi le nuova TWS BlitzWolf BW-FYE18, disponibili in preordine a prezzo ribassato!

BlitzWolf BW-FYE18 in offerta lancio: i nuovi auricolari TWS debuttano col botto

Il punto di forza degli auricolari TWS BlitzWolf BW-FYE18 è sicuramente il design, dato che al primo impatto non può non colpire per la sua eleganza. Parliamo di cuffiette caratterizzate da un corpo unico ed uno stelo affusolato, con una colorazione gradiente Black/Silver. La custodia di ricarica è dotata di una scocca semi-trasparente, che lascia intravedere i componenti interni.

Passando alle caratteristiche delle cuffie, si tratta di una soluzione in-ear con driver da 8 mm e supporto al Bluetooth 5.0, per la massima stabilità. La certificazione IPX5 le rende adatte anche allo sport (resistono a polvere e liquidi, come nel caso del sudore) mentre la modalità a bassa latenza a 60 ms è indicata per il gaming ed i video.

Non manca la decodifica AAC mentre lato autonomia si parla di circa 6 ore di riproduzione, che salgono a 18 ore in totale (considerando anche la custodia).

I nuovi auricolari true wireless BlitzWolf BW-FYE18 debuttano su Banggood e sono disponibili in offerta lancio a soli 26€. Si tratta di una promo limitata ad un numero determinato di unità: man mano che saliranno gli ordini crescerà anche il prezzo, fino ad arrivare a quello di listino. Se siete interessanti, date un'occhiata alla pagina del prodotto tramite il link in basso!

