Tutte le offerte ECOVACS per i Prime Day: risparmi fino a 500€ su Amazon!

I giorni dall’8 all’11 luglio sono dedicati completamente alle offerte di Amazon: i migliori brand di tecnologia (e non solo) partecipano all’evento dell’anno con sconti assurdi. Se stati cercando un alleato nelle pulizie di casa, allora questo è il momento perfetto per un robot lavapavimenti ECOVACS: in occasione dei Prime Day gli sconti arrivano anche fino a 500€, ovviamente con tutti i vantaggi della spedizione Prime (gratuita, rapida e sicura)!

Amazon Prime Day 2025: tutte le offerte ECOVACS per l’evento dell’anno

Crediti: ECOVACS

La quotidianità è diventata sempre più frenetica, con ritmi serrati per ogni momento della giornata. Il tempo da dedicare alle pulizie è sempre meno, per non parlare della stanchezza dopo un’intensa giornata. Ma la soluzione è più accessibile di quello che pensi: un robot aspirapolvere ECOVACS è in grado di trasformare un momento di stress in uno spazio dedicato al relax. Perché stressarsi tanto se al ritorno a casa troverai i pavimenti già curati, puliti e splendenti?

Dotati di tecnologia all’avanguardia, caratteristiche premium, una potenza di aspirazione al top e funzione di lavapavimenti, i robot ECOVACS rappresentano la scelta ideale per una casa smart, all’insegna della pulizia senza sforzo. Scegli il tuo dispositivo tra quelli in sconto su Amazon per i Prime Day: ce n’è uno per ogni esigenza, con sconti che sfiorano il 50%!

ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI (985€) è perfetto per chi punta ad un’esperienza premium completa a tutto tondo: il robottino è particolarmente indicato per le abitazioni ampie, con vari tipi di pavimenti. Dotato di una generosa potenza di aspirazione di 16.600 PA, il modello X9 Pro Omni offre una pulizia profonda anche alle prese con i tappeti.

La tecnologia OZMO Roller offre una pressione di pulizia superiore mentre l’elevata velocità di rotazione (fino a 220 giri al minuto) è in grado di strofinare efficacemente i pavimenti, rimuovendo anche le macchie più ostinate.

La tecnologia ZeroTangle 3.0 impedisce la creazioni di grovigli di peli e capelli mentre il sistema TruEdge 2.0 consente al mocio a rullo di estendersi in maniera dinamica durante la pulizia dei bordi per massimizzare la copertura perimetrale e degli angoli.

L’azienda ha dato ampio spazio alla navigazione con il sistema AIVI 3D 3.0, che sfrutta la luce strutturata anteriore ed un sensore perimetrale, ed il rilevamento delle macchie tramite AI. La stazione OMNI è il pezzo forte: il robot si ricarica mentre il mocio viene lavato con acqua calca a 40-75°C ed asciugato con aria calda a 63°C.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI (805€) non è da meno ed è particolarmente indicato per chi è sempre impegnato ma non vuole rinunciare ad avere pavimenti sempre lindi. Si tratta del primo modello del brand dotato del sistema di lavaggio OZMO Roller, in grado di strofinare il pavimento ad alta velocità rimuovendo qualsiasi tipo di macchia in una sola passata.

Anche in questo modello troviamo la tecnologia TruEdge 2.0 che consente al rullo di estendersi durante la pulizia dei bordi per coprire al meglio bordi e angoli. La potenza di aspirazione di 18.000 PA offre una pulizia impareggiabile, senza il rischio di grovigli di peli e capelli grazie al sistema ZeroTangle 2.0.

Crediti: ECOVACS

La funzione “Prima il tappeto” evita di inumidire e contaminare i tappeti aspirandoli prima con un mocio asciutto. Il sensore 3D TruEdge garantisce inoltre una navigazione affidabile lungo i bordi dei tappeti (anche di forme e tipologie diverse).

Il robottino è in grado di pianificare il modo intelligente il percorso per una pulizia più efficiente, con l’apporto della tecnologia AIVI 3D 3.0 e del rilevamento delle macchie ostinate tramite AI. Le caratteristiche premium continuano con la stazione OMNI, compatta ma dotata di doppio serbatoio dell’acqua (pulita e sporca) ed un sistema di lavaggio del mocio con acqua calda e asciugatura con aria calda.

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI (499€) è dedicato agli utenti in cerca di un’occasione d’oro (visto il prezzo super conveniente) ma anche per gli amanti degli animali. Dotato di un corpo ultrasottile ed elegante, questo robot è particolarmente indicato per gli spazi ristretti (fino a 81 mm).

Crediti: ECOVACS

In questo caso abbiamo un sistema di lavaggio con doppio mocio rotante OZMO Turbo 2.0 e pulizia dei bordi adattiva, grazie alla tecnologia TruEdge 2.0. Il sistema di navigazione, mappatura e rilevamento degli ostacoli è composto da un modulo LiDAR dTOF (integrato nel corpo, in modo da evitare sporgenze) ed un sistema di telecamere RGB con intelligenza artificiale.

Presente all’appello la tecnologia antigroviglio ZeroTangle 2.0, una potenza di aspirazione da ben 15.000 PA ed una stazione OMNI con funzione di autopulizia e lavaggio dei moci con acqua calda.

Tra le altre occasioni ECOVACS su Amazon troviamo DEEBOT T80 OMNI (699€), il primo robot aspirapolvere della serie T con tecnologia OZMO Roller. In questo caso i doppi moci rotanti cedono il posto ad un rullo in grado di strofinare i pavimenti ad alta velocità, rimuovendo lo sporco in un lampo.

Crediti: ECOVACS Crediti: ECOVACS

Infine GOAT O800 (799€) è il robot tosaerba dotato di rilevamento intelligente del perimetro (con LiDAR TOF 3D), altezza di taglio regolabile e ad alta precisione, rilevamento degli ostacoli in tempo reale.

