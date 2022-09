Amazfit Band 7 è ufficiale in Italia: Alexa e Zepp OS per sfidare Xiaomi

La naturale evoluzione delle smartband sta virando sempre di più verso uno stile vicino a quello degli smartwatch: non più fitness tracker caratterizzati da display poco visibili, ma dei veri e proprio orologi (o quasi) con pannelli ampi. A quanto pare anche Amazfit Band 7, il nuovo modello targato Huami, segue alla lettera questo trend: ecco tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità in Italia!

Aggiornamento 12/09: la nuova smartband è disponibile anche in Italia. Trovate prezzo e link all'acquisto direttamente all'interno dell'articolo.

Amazfit Band 7 ufficiale in Italia: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo fitness tracker

Design e display

Dopo le prime indiscrezioni che anno anticipato debutto e design i modo simile a quanto avvenuto con il rugged watch T-Rex 2 (di cui trovate anche la nostra recensione), la nuova smartband del brand debutta in via ufficiale. Amazfit Band 7 mette da parte il solito stile e si mostra con un look completamente rinnovato. Il fitness tracker successore della Band 5 (risalente ormai al 2020) arriva con uno stile tutto nuovo, molto più vicino a quello di uno smartwatch. Si tratta di una novità che ormai è già un trend: basti pensare a Honor Band 6 e Huawei Band 7, ma anche a Redmi Smart Band Pro e alla recentissima Xiaomi Band 7 Pro.

A proposito dei dispositivi Xiaomi, l'Amazfit Band 7 somiglia proprio alla già citata Redmi Smart Band Pro. Il modello Huami è dotato di un pannello AMOLED da 1.47″ di diagonale, con risoluzione 368 x 194 pixel, 228 PPI ed una luminosità massima di 500 nit. Il corpo è spesso 12.2 mm mentre il peso è di 28 grammi (compreso il cinturino). Rispetto alla versione passata il display aumenta del 112%: anche se per il momento va a sfidare la Xiaomi Band 7 (lanciata anche sul mercato Global), la vera rivale sembra essere la Band 7 Pro lanciata in Cina.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Ovviamente non mancano le solite funzioni di monitoraggio dedicate alla salute, così come oltre 100 modalità sportive. Lato batteria è presente un'unità da 232 mAh, che offre fino a 18 giorni di autonomia (e fino a 28 giorni con un utilizzo minimo). Il resto delle caratteristiche comprende la resistenza all'acqua fino a 5 ATM, Bluetooth 5.2, tante watch face, il monitoraggio H24 dell'attività cardiaca, il rilevamento dei valori di SpO2 e la funzione SomnusCare per il controllo del sonno. La ricarica avviene tramite un caricatore proprietario (con PIN magnetici).

Non abbiamo né il GPS né l'NFC ma comunque ci sono un paio di chicche niente male. Amazfit Band 7 è dotata di un microfono integrato e del supporto ad Alexa; inoltre, lato software abbiamo Zepp OS, il sistema operativo proprietario del brand (con il supporto a oltre 10 mini app).

Amazfit Band 7 – Prezzo e disponibilità in Italia

La nuova Amazfit Band 7 è stata lanciata a sorpresa tramite il sito ufficiale del brand anche in Italia al prezzo di 49.9€: oltre allo shop del brand è disponibile anche su Amazon, con tanto di spedizione Prime.

