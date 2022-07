Xiaomi Band 7 Pro avrà la funzione più attesa di tutte: arriva la conferma

Tra poche assisteremo alla grande rivoluzione di Xiaomi, con tante novità pensate per lasciare il segno. La serie 12S sarà la prima in collaborazione con Leica mentre i nuovi Book Pro saranno dotati del miglior schermo di sempre (per un notebook Xiaomi). Inoltre ci sarà anche un gradito ritorno: il fitness tracker della casa di Lei Jun ritornerà in versione top, come Xiaomi Band 7 Pro, ora con tanto di GPS integrato!

Xiaomi Band 7 Pro con il GPS integrato: finalmente il passo avanti è stato fatto

La conferma è arrivata tramite un poster ufficiale, a poche ore dall'evento di lancio (fissato per il 4 luglio). Il modello base ha portato con sé l'Always-On Display ma ci sono ancora varie mancanze. Tra queste troviamo la localizzazione satellitare, la luminosità automatica per lo schermo e la possibilità di sfruttare le chiamate Bluetooth. Di certo il GPS integrato è la funzionalità più attesa dagli utenti più “sportivi”: Xiaomi Band 7 Pro potrà contare su questa feature, come confermato dalla stessa azienda.

In questo modo sarà possibile sfruttare il dispositivo per la posizione precisa, senza la necessità di avere con sé lo smartphone. Per ora mancano dettagli in merito alla luminosità auto e alle chiamate BT, ma già avere il GPS è un grande passo avanti. Ovviamente ci aspettiamo anche la presenza dell'NFC per i pagamenti, dato che si tratta pur sempre di un modello Pro (quindi premium, ergo completo).

Per scoprire tutti i dettagli su questa e le altre novità targate Xiaomi non resta che pazientare ancora qualche ora per l'evento ufficiale (che si terrà in Cina).

