Xiaomi 12S Pro mostrato da Lei Jun: ecco il nuovo top e c’è anche il marchio Leica

Essere il CEO e fondatore di Xiaomi ha i suoi vantaggi e tra questi c'è di certo la possibilità di provare in anteprima i nuovi modelli, quelli non ancora in commercio. A quanto pare Lei Jun sta testando un nuovo terminale ma stavolta ha pensato bene di coinvolgere attivamente gli appassionati… ed ecco svelato Xiaomi 12S Pro nelle prime immagini ufficiali, insieme al logo di Leica in bella vista!

Xiaomi 12S Pro nelle prime immagini, con il logo Leica

Se siete curiosi di conoscere gli smartphone che utilizza Lei Jun, eccovi serviti; nel frattempo, il fondatore di Xiaomi sta provando uno degli ultimi dispositivi della compagnia, come dimostra uno dei suoi ultimi post su Weibo. Quest'ultimo è stato inviato da Xiaomi 12S Pro e mostra proprio il design del prossimo dispositivo, sotto forma di immagini render ufficiali. Finalmente scopriamo il look dello smartphone ma… non sembrano esserci grandi differenze rispetto al nostro Xiaomi 12 Pro (date un'occhiata anche alla nostra recensione).

Oseremmo dire che il design è praticamente identico, fatta eccezione per il logo Leica, in bella vista sul modulo fotografico. Manca all'appello l'iconico bollino rosso del brand: forse sarà solo il modello 12S Ultra ad averlo, come anticipato da alcune indiscrezioni precedenti. La stessa azienda ha confermato che tutti e tre gli smartphone presenteranno la dicitura Leica Imaging anche se non è da escludere la presenza di particolari esclusivi, dedicati solo all'Ultra.

Lei Jun si limita a mostrare il nuovo Xiaomi 12S Pro ma non svela nulla sulle specifiche. Il dispositivo dovrebbe debuttare in una doppia versione, con Snapdragon 8+ e Dimensity 9000. Per tutti i dettagli trapelati finora, eccovi il nostro approfondimento; in merito all'uscita, vi ricordiamo che la famiglia 12S sarà lanciata in Cina il prossimo 4 luglio.

