Parti con Honor e risparmia: zaino in spalla ed un notebook nuovo di zecca!

Le offerte dello store ufficiale di Honor procedono senza sosta regalando non poche soddisfazioni: mentre le temperature sono in costante aumento e l'afa diventa sempre più insostenibile almeno possiamo trovare un pizzico di freschezza grazie alle promozioni dedicate ai portatili. Le occasioni sui notebook di Honor sono decisamente ghiotte e oltre ad uno sconto è possibile ricevere ben due prodotti utili “quasi” in regalo!

I saldi estivi di Honor continuano con 4 bundle notebook d'eccezione: sempre al top con la serie MagicBook!

Estate non significa solo svago e vacanze, ma per qualcuno il lavoro continua: non solo professionisti che non staccano la spina nemmeno al mare, ma anche studenti alle prese con la preparazione gli esami. Per non parlare poi di chi è in cerca di un'occasione estiva per mettere le mani su un laptop a prezzo scontato, in vista del ritorno a scuola. Quali che siano le vostre esigenze, lo store ufficiale HiHonor ha di certo l'occasione che fa al caso vostro. Professionisti e studenti, se proprio non potete fare a meno di lavorare in vacanza, almeno assicuratevi di avere la miglior postazione possibile!

I notebook della gamma Honor MagicBook sono in sconto per i saldi estivi tech dello store ufficiale: si tratta di quattro bundle d'eccezione, quattro fasce di prezzo ognuna con un laptop di tutto rispetto e un paio di accessori utilissimi spendendo solo 1.9€ in più. I portatili del brand sono disponibili in varie configurazioni, con display da 14/15/16″, processori Intel o AMD, 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage SSD (in base al modello). Questi vengono proposti con uno sconto fino a 200€ e con una spesa aggiuntiva minima è possibile aggiungere uno zaino Honor e una paio di cuffie true wireless Earbuds 2 Lite (di cui trovate anche la nostra recensione).

Le offerte di Honor in occasione dei saldi estivi continuano sullo store ufficiale HiHonor e non riguardano solo i laptop: questo è il momento giusto per risparmiare anche su smartphone, smartwatch e prodotti audio! Se siete interessati a conoscere le varie promozioni, eccovi il nostro approfondimento dedicato (in cui vi segnaliamo vari prodotti interessanti); per chi preferisce passare subito al sodo, in basso trovate la pagina dedicata all'iniziativa Summer Sale di HiHonor. Inoltre vi segnaliamo che le offerte continuano anche su Amazon!

