La serie Xiaomi 12S ha una data: al via la rivoluzione con Leica!

Mentre la gamma 12 si prepara a ricevere una nuova aggiunta (svelata addirittura da un unboxing), in patria la compagnia di Lei Jun si prepara alla sua piccola rivoluzione. La serie Xiaomi 12S – la quale comprenderà un modello base e le versioni Pro/Ultra – è stata finalmente confermata in via ufficiale, con tanto di data di presentazione: ecco quand'è fissata l'uscita dei primi top del brand in collaborazione con Leica!

Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra Leica Imaging: ufficiale da data di presentazione

L'evento di lancio della famiglia Xiaomi 12S è fissato per il 4 luglio: ci saranno ben tre dispositivi, tutti dotati di un equipaggiamento in partnership con Leica. L'unione tra Xiaomi e il brand fotografico era stata annunciata diverso tempo fa, ma finalmente si concretizza con dei dispositivi tangibili, pronti per il debutto. Questi, o almeno il modello più alto, dovrebbero avere il fatidico bollino rosso di Leica. Inoltre la casa di Lei Jun conferma quanto trapelato nelle scorse ore, ossia l'esistenza di un modello 12S Ultra.

Come anticipato dalla stessa compagnia cinese tramite il social Weibo, durante l'evento del 4 luglio 2022 saranno presentati tre modelli, tutti in collaborazione con Leica. Si parte con Xiaomi 12S, il nuovo top di gamma di dimensioni compatte, mentre il fratello maggiore 12S Pro segnerà un nuovo standard top per quest'anno (a detta dell'azienda). Infine è stato confermato il tanto chiacchierato Xiaomi 12S Ultra Leica Imaging: sarà il top del top, con specifiche e caratteristiche stellari ed un comparto fotografico che promette fuoco e fiamme.

Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più, ecco il nostro approfondimento dedicato al modello Ultra. Qui, invece, trovate tutti i dettagli trapelati fino ad ora sui fratelli “minori” 12S e 12S Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il