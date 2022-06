Xiaomi 12 Ultra cambierà nome: ecco perché

Sono mesi che con cadenza quasi quotidiana parliamo di Xiaomi 12 Ultra. Così come tanti altri produttori, anche Xiaomi ha deciso di differenziare ulteriormente la fascia alta, creando più versioni dei suoi smartphone più importanti. Tutto è partito nel 2020 con il lancio di Xiaomi Mi 10 Ultra, dinamica proseguita nel 2021 con la presentazione di Mi 11 Ultra; ma a differenza di Samsung o Apple, Xiaomi ha sempre presentato questi modelli Ultra a mesi di distanza dal modello base e Pro. E così sarà anche per Xiaomi 12 Ultra, visto che 12 e 12 Pro sono stati mostrati al pubblico ormai 6 mesi fa.

Xiaomi 12 Ultra non si farà: ci sarà un altro top di gamma, ma la sostanza sarà la stessa

E se Xiaomi ha ufficialmente confermato che luglio sarà il mese destinato al debutto dei suoi nuovi top di gamma, non ha però specificato di quali modelli si tratterà. L'annuncio è arrivato in occasione della collaborazione con Leica, dato che il celebre produttore fotografico presterà il suo know-how per il comparto fotografico di questi smartphone. Finora i leak hanno menzionato tre smartphone nello specifico, non solo Xiaomi 12 Ultra ma anche Xiaomi 12S e 12S Pro. Ma grazie alle immagini comparse in rete, contenenti inviti e documenti apparentemente di Xiaomi, scopriamo che Xiaomi 12 Ultra dovrebbe essere sostituito da Xiaomi 12S Ultra.

Sarebbe la prima volta per Xiaomi, visto che finora la serie S aveva avuto solo modelli come Xiaomi Mi 10S, Mi 5S e Mi 5S Plus, Mi 4S, Mi 2S e Mi 1S. Niente modelli Ultra, quindi, ma questo cambiamento assumerebbe senso da un punto di vista commerciale: presentare uno smartphone della serie 12 e due della serie 12S potrebbe risultare poco coerente per chi non conosce a menadito la cronologia del catalogo Xiaomi. E visto che parliamo di tre smartphone che saranno caratterizzati dall'avere una fotocamera Leica, raggrupparli sotto la serie 12S acquisirebbe ancora più senso.

