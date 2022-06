Un alleato per i dipendenti Amazon: ecco Proteus, il robot da magazzino completamente autonomo

Amazon Robotics ha presentato Proteus, un robot del tutto autonomo che presterà servizio nel reparto gestione ordini di Amazon, aiutando i dipendenti nei compiti fisicamente più difficili. Proteus, infatti, è stato progettato per interagire direttamente con gli esseri umani che condivideranno il suo stesso spazio e può muoversi liberamente e autonomamente all'interno del reparto grazie ad avanzate tecnologie di sicurezza, rilevamento/percezione e navigazione.

Proteus aiuterà i dipendenti Amazon con lo smaltimento e la gestione degli ordini

Sono in realtà due i robot annunciati da Amazon. Oltre Proteus, il colosso dell'e-commerce ha anche introdotto Cardinal, un braccio robotico anch'esso destinato allo snellimento della gestione e dell'elaborazione degli ordini all'interno dei magazzini Amazon. È però Proteus l'invenzione più importante, un robot da terra in grado di spostarsi in modo completamente autonomo e che implementa sofisticati meccanismi di sicurezza, percezione dello spazio, interpretazione 3D e una nuova tecnologia di navigazione.

Amazon ha affermato che la nuova generazione di robot è stata progettata per interagire direttamente con i dipendenti all'interno dei suoi magazzini senza richiedere particolari attenzioni o cure: Proteus, infatti, saprà già cosa fare e dove andare. Potendo sollevare e trasportare carichi molto grandi, poi, aiuterà i lavoratori a liberarsi letteralmente di tonnellate di peso dalla schiena.

Oltre ciò, questo robot dovrebbe funzionare e integrarsi facilmente con gli automatismi già esistenti nei magazzini Amazon, ovvero la linea di sistemi Kiva. Con Proteus e Cardinal e le oltre cinquecento unità di azionamento robotico presenti nelle sue strutture, il colosso dell'e-commerce mira a migliorare i tempi di consegna dei prodotti realizzando sistemi altamente automatizzati.

