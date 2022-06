Il generatore portatile BLUETTI EP500 Pro disponibile in Europa

Dopo un periodo di crowdfunding su Kickstarter, il generatore portatile BLUETTI EP500 Pro è finalmente disponibile. Il dispositivo a carica solare si pone come uno dei modelli più potenti in circolazione, pur mantenendo un prezzo di mercato inquadrato per la categoria.

BLUETTI EP500 Pro: tutti i segreti del generatore portatile a carica solare

Il generatore BLUETTI si presenta con una struttura compatta per il tipo di prodotto e la sua portabilità è dettata anche dalle ruote anteriori e posteriori di diversa grandezza per uno spostamento più comodo. Esso può fornire energia elettrica quando non vi sono prese nelle vicinanze grazie al potentissimo inverter da 3.000W, con un modulo da 5.100 Wh costituita da una batteria LiFePO4. Esso può fungere anche da gruppo di continuità in caso mancasse corrente.

La ricarica rapida è poi il suo forte, visto che grazie all'inverter solare MPPT il dispositivo si ricarica in poco più di due ore grazie ad un ingresso di luce fino a 2.400W. Inoltre, con supporto dei pannelli solari e della corrente alternata, può ridurre maggiormente i tempi di ricarica con una potenza di ingresso da 5.400W. Tra l'altro il BLUETTI EP500 Pro è smart e può essere controllato da remoto con lo smartphone grazie all'applicazione dedicata per iOS e Android, anche a grandi distanze.

Prezzo e disponibilità

Il generatore portatile BLUETTI EP500 Pro è disponibile dunque all'acquisto in Europa sul proprio store ufficiale, dove le prime 60 unità sono in vendita a 4.999€, quindi con 1.000€ di sconto. Le successive 100 unità avranno uno sconto di 700€, quindi al prezzo di 5.299€. Nel caso non si riuscisse, il prezzo di listino di questo modello è di 5.999€.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il