Xiaomi 12 Lite “ufficiale” grazie all’unboxing trapelato in rete

Sulla base di quanto trapelato finora, Xiaomi 12 Lite sarà uno dei vari smartphone che l'azienda presenterà nel corso di questa estate. Il più atteso è probabilmente Xiaomi 12S Ultra (no, non avete letto male), che assieme a 12S e 12S Pro rinnoverà la fascia premium del catalogo. Ma realisticamente è Xiaomi 12 Lite che in molti punteranno, visto che fra tutti gli smartphone Xiaomi di ultima generazione sarà quello più economico (escludendo Redmi e POCO).

Questo video unboxing ci svela l'esistenza (e le specifiche) di Xiaomi 12 Lite

Finora abbiamo parlato di Xiaomi 12 Lite in più occasioni grazie a leak, immagini e rumors, permettendoci di farci un'immagine abbastanza nitida dello smartphone. Ma evidentemente non bastava, perché un utente ha “ben” pensato di pubblicare un video unboxing dove scarta il dispositivo, mostrandone le fattezze e confermandone le specifiche. Ovviamente il video non sarebbe dovuto uscire, visto che Xiaomi 12 Lite non è ancora stato né confermato né menzionato ufficialmente da parte della compagnia.

Esteticamente parlando, vediamo mantenuto il look posteriore della serie 12; il comparto fotografico non sarà in collaborazione con Leica, ma che dovrebbe comprendere sensori da 108+8+5 MP con OIS, grandangolo e macro. Davanti, invece, ci sarebbe una selfie camera da 16 MP, incastonata in uno schermo punch-hole che sarà AMOLED da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz. Al contrario dei modelli superiore, questa variante Lite ha un design più leggero e squadrato, caratterizzato da un frame rettangolare e meno curvo.

Secondo quanto trapelato, Xiaomi 12 Lite sarebbe mosso dallo Snapdragon 778G+ di Qualcomm, finora utilizzato da Honor 70 e Moto Edge 30. Prodotto da TSMC a 6 nm, contiene una CPU octa-core Kryo 670 (1 x 2,5 GHz + 3 x 2,2 GHz + 4 x 1,9 GHz) e una GPU Adreno 642L, con tagli di memoria da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di archiviazione. Confermata la ricarica rapida da 67W, per una batteria che dovrebbe essere da 4.500 mAh, mentre il software è ovviamente la MIUI 13 con Android 12.

Manca ancora una data ufficiale di presentazione per Xiaomi 12 Lite, ma sembra che il mese di luglio sarà quello in cui dovremmo scoprirlo, assieme ai succitati top di gamma.

