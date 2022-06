Recensione Mavinex Link PD Pro: tra i più compatti HUB a 9 porte

La produttività mobile implica spesso di avere a che fare con numerosi accessori che dobbiamo collegare ai nostri dispositivi, che siano queste chiavi USB oppure display più ampi per avere un quadro di lavoro più agevole. Per questo, un HUB USB come si deve è un importante alleato ma bisogna sceglierne uno che soddisfi la totalità delle nostre esigenze. Uno che le corrisponde un po' tutte, quanto meno quelle più note, è il Mavinex Link PD Pro, HUB 9-in-1, che abbiamo provato per questa recensione.

Contenuto della confezione

Se il prodotto può ritenersi completo, la confezione dello stesso può dirsi essenziale. Infatti, il contenuto della semplice scatola dell'HUB Mavinex è essenzialmente costituito dal dispositivo e dalla manualistica, senza ulteriori componenti. Di solito, per questo tipo di prodotti va bene così.

Design e materiali

Se guardiamo al design, non è molto differente da quanto visto con gli HUB Type-C usciti finora, eppure la sua compattezza e leggerezza fanno la differenza in termini di struttura. A questo si abbina un corpo in alluminio satinato e di un cavo gommato. Molto apprezzabile.

Porte ed esperienza d'uso

Dicevamo in apertura che l'HUB Mavinex PD Link Pro fosse dotato di 9 porte. Ebbene, andando a fare un quadro di quali queste siano, abbiamo: 3 porte USB 3.1 Gen 1, una porta Type-C per la ricarica, una per i dati, lettori di schede MicroSD e SD standard, una porta HDMI ed una porta Ethernet. Non manca proprio nulla, quanto meno per le funzioni più note in produttività.

Quanto all'esperienza d'uso, partiamo dalle porte USB 3.1 Gen 1, che in termini di lettura e scrittura, con una chiave USB 3.0 da 32 GB Kingston DataTraveler 100 G3 siamo riusciti a raggiungere un massimo di 27 MB/s in scrittura e 95 MB/s in lettura. Per dispositivi più veloci, si possono raggiungere fino a 5 Gbps (Gigabit al secondo) in lettura e scrittura (circa 625 MB/s).

Passando alla porta HDMI, abbiamo un supporto fino a 4K 30 Hz e dobbiamo dire che ha retto senza problemi, con compatibilità a DisplayPort. Le due porte Type-C fanno molto bene il loro lavoro, specie quella di ricarica, visto che siamo riusciti a caricare il MacBook Pro con porta Thunderbolt 3 in maniera regolare come se utilizzassimo la carica diretta.

Nessun problema poi con i lettori di MicroSD ed SD, che girano ad un massimo in lettura e scrittura fino a 5 Gbps e supportano i maggior standard, soprattutto quelli per fotografi. Infine, la connettività Ethernet, che riesce a supportare il Gigabit e copre un picco quasi completo (circa 900 Mbps in Download e 510 Mbps in Upload).

Recensione Mavinex Link PD Pro – Prezzo e conclusioni

Che dire, dunque, in conclusione di questo HUB Mavinex in recensione? Per quanto ci ha portato in termini di produttività, è assolutamente da promuovere, visto che fa tutto ciò che si può chiedere ad un prodotto del genere andando a rispettare i parametri che ci garantisce. Il prezzo a cui viene proposto su Amazon, intorno ai 35€, è sicuramente congruo con la categoria e la dotazione del dispositivo, quindi anche in questo è assolutamente promosso. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

