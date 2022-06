Black Shark ha lanciato gli occhiali da sole per i giocatori

Che Black Shark fosse molto attenta alle esigenze dei mobile gamer è un dato di fatto, ma i nuovi occhiali da sole dedicati sono sicuramente una chicca non da poco. Il paio lanciato dal brand affiliato a Xiaomi agevola i giocatori e arriva sul mercato ad un prezzo onesto.

Black Shark Star Eye: tutto sugli occhiali da sole da gaming

Il design dei Black Shark Star Eye è un qualcosa di sostanzialmente comune, con un taglio simil Wayfarer, ma con la particolarità di avere delle lenti pensate per giocare sotto al sole. Infatti, oltre ad avere una protezione anti-luce blu, che quindi evita di stancare l'occhio, sono dotati di una protezione UV400, che permette di non avere problemi alla vista quando si è all'aperto nelle giornate soleggiate.

Tornando al filtro per le luci blu, Black Shark ha adottato un sistema di assorbimento del 60%, rispetto al solito 90% che può portare a non percepire colori più fedeli guardando lo schermo. Il materiale con cui sono realizzati è un polimerico di tipo TR90, mentre le aste sono realizzate in modo da essere riposte in maniera comoda.

I nuovi occhiali da sole da gaming Black Shark Star Eye arrivano nel mercato cinese ad un prezzo di circa 24€ (169 yuan). Purtroppo non sappiamo se il brand li porterà anche in Occidente, ma non è escluso possano arrivare a noi tramite i vari store di importazione.

