Realme si separa da OPPO: cosa sta succedendo?

Come spiegato nel documentario dedicato, era maggio 2018 quando OPPO decideva di affrontare la sempre più agguerrita concorrenza con la creazione di Realme. Se Xiaomi ha Redmi e POCO, Huawei aveva Honor e vivo ha iQOO, allora anche OPPO ha Realme; una scelta intrapresa per proporsi anche al pubblico più giovane e/o informato, che è solito informarsi e fare acquisti tramite e-commerce. Specialmente nei paesi asiatici come l'India, ma anche in Europa, visto anche che il marchio Realme ha rapidamente raggiunto risultati che altri brand più noti hanno raggiunto in più anni.

Sullo store di OPPO non è più possibile acquistare i prodotti a marchio Realme

Così come le dirette rivali e i relativi sub-brand, la strategia di OPPO e Realme è la medesima, cioè usarli per differenziarsi sul mercato. In questo modo, OPPO può concentrarsi sul mercato offline e sulla fascia più tipicamente premium, mentre Realme sul mercato online e su prodotti dal rapporto qualità/prezzo più elevato. Nonostante questo legame, già nel 2018 si parlava di una possibile separazione fra i due brand, smentita dalla quantità di rebrand spuntati negli anni.

Adesso, però, c'è un nuovo indizio che torna a far parlare di questa possibilità. Nel 2020 nacque Huantai Mall, successivamente rebrandizzato come OPPO Store, cioè un e-commerce online per la Cina dove i clienti potevano acquistare prodotti OPPO, Realme e OnePlus. Parlo al passato perché, da qualche giorno, è stata segnalata la scomparsa di Realme dallo store OPPO.

Tuttavia, pur essendo un negozio principalmente dedicato a OPPO, rimane invece la presenza dei prodotti OnePlus. Questo significa che non c'è la volontà di rimuovere i sub-brand, ma che si tratta di una modifica che riguarda unicamente Realme. Stando al leaker Digital Chat Station, il motivo sarebbe da ricondurre alla volontà di Realme di crearsi uno store indipendente anche in Cina.

Se dovessi ipotizzare il perché di questa mossa, non credo sia in atto un divorzio di Realme da OPPO, anzi. Proprio in virtù dei risultati raggiunti, la compagnia potrebbe aver deciso di staccare i marchi per dare ancora più valore a Realme e far sì che si percepisca meno il suo essere “solo un sub-brand”. Storia diversa per OnePlus, che dopo anni di indipendenza ha preferito riallacciare i rapporti con la casa madre per trarne vantaggio. Tornando a Realme, è possibile che questo nuovo passo venga compiuto nei prossimi giorni, visto che è alle porte la presentazione del nuovo top di gamma GT 2 Master Explorer.

