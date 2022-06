Xiaomi Book Pro 2022: il nuovo portatile premium avrà il display migliore di sempre

La serie 12S – composta dai primi smartphone del brand in collaborazione con Leica – non sarà l'unica novità in arrivo nel mega evento di luglio. Tra i protagonisti tech della casa cinese ci sarà anche Xiaomi Book Pro 2022, il nuovo notebook premium che promette ancora una volta un'esperienza di alto livello ed un corpo ultra-sottile e leggero!

Xiaomi Book Pro 2022: data di presentazione e primi dettagli

La data di presentazione di Xiaomi Book Pro 2022 è fissata quindi per il 4 luglio, sullo stesso palco della famiglia di top di gamma 12S. Sarà quindi un evento completo a tutto tondo, dedicato non solo agli smartphone ma anche ai laptop del brand. E chissà che non vi siano in serbo altre sorprese. Al momento la casa di Lei Jun ha alzato solo in parte il sipario sul suo nuovo notebook premium: i poster mostrano uno scorcio del design ma per ora celano il display.

Il corpo è realizzato in metallo con processo produttivo CNC, puntando ad un peso contenuto e ad un'estetica elegante e minimale. Avremo uno spessore di 14.9 mm nel punto massimo. In merito al display, probabilmente avremo due versioni ossia una da 14″ e quella maggiore da 15″. L'azienda annuncia che si tratterà dello schermo migliore di sempre per i notebook del brand. Ci aspettiamo processori Intel e – ovviamente – Windows 11. Lo scorso anno Xiaomi ha lanciato i modelli Mi Notebook 2021 e le versioni Pro X, con specifiche tecniche votate al gaming e alla potenza selvaggia; quest'anno l'azienda ha presentato Book S, il suo primo 2 in 1 (lanciato in Italia e in Europa).

Cosa aspettarsi dai nuovi notebook premium di Xiaomi

Per i nuovi terminali, in soldoni, ci aspettiamo almeno uno schermo OLED E4 con risoluzione 3.5K e refresh rate avanzato (a 90 Hz) oppure un pannello LCD in 2.5K a 120 Hz (come la precedente generazione del 2021), così come un corpo il lega di alluminio ultraleggera, una tastiera retroilluminata con il lettore d'impronte integrato nel tasto di accensione, 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, ricarica rapida da 100W e batterie capienti. Ovviamente l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi: siamo curiosi di saperne di più sui modello Book Pro 2022!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il