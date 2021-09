Xiaomi Mi Notebook Pro X è il laptop “da gaming” più potente e costoso del brand | Ufficiale

La casa di Lei Jun annuncia l'arrivo di Xiaomi Notebook Pro X (inizialmente conosciuto come Mi Book Pro X), nuovo terminale top con grafica rinnovata ed un occhio di riguardo al gaming: ecco tutto quello che c'è da sapere sul dispositivo, tra specifiche, design, prezzo e uscita.

Aggiornamento 28/09 (articolo originale del 30/06): Xiaomi ha annunciato anche la versione da 14″ del suo super laptop Mi Notebook Pro X. Trovate tutti i dettagli e le novità direttamente all'interno dell'articolo, nella sezione dedicata alla nuova variante.

Xiaomi Mi Notebook Pro X ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Inizialmente conosciuto come Mi Book Pro X, il nuovo terminale – per quanto riguarda design e specifiche – si rifà alla serie Mi Notebook Pro 2021. Il dispositivo è assemblato con una scocca in alluminio per non impattare troppo sul peso ed ha uno spessore ridotto per restituire un look premium. Si parla di 17.5 mm e di 1.9 Kg. A bordo abbiamo ampio display borderless di tipo OLED E4, con risoluzione 3.5K e rapporto in 16:10. Si tratta di una soluzione da 15.6″ con refresh rate standard (forse da questo punto di vista ci saremmo aspettati almeno 90 Hz). Il lettore d'impronte digitali è integrato nel pulsante ci accensione mentre la tastiera è retroilluminata.

Specifiche tecniche

Il laptop mostra una spiccata propensione verso il gaming (di certo non una novità per l'azienda), come si nota dalla parte grafica: il terminale è equipaggiato con la scheda NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti (4 GB GDDR6), oltre ad una Iris Xe integrata.

Pur non trattandosi di una 3070 o 3080 è comunque una GPU di tutto rispetto, perfetta per giocare e per godere al meglio dei contenuti multimediali. La scheda è in grado di supportare un refresh rate fino a 144 Hz ed una latenza inferiore ai 25 ms; nonostante ciò, come visto poco sopra, il display si ferma a 60 Hz. Il processore è una soluzione Intel Core H35 di ultima generazione, per prestazioni da favola, accompagnati da un sistema di raffreddamento avanzato. Sono presenti due versioni, con Intel Core i7-11370H e i5-11300H.

Ovviamente si tratta di un notebook premium con configurazioni top per quanto riguarda le memorie, fino a 32 GB di RAM LPDDR4x (4266 MHz) e 1 TB di storage SSD. Completano il quadro Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.2, una Thunderbolt 4, un ingresso HDMI 2.1 e porte USB 3.2. Non mancano una webcam da 720p, l'ingresso mini-jack per le cuffie ed una capiente batteria da 80 Wh con ricarica da 130W.

Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 – Tutto sulla nuova versione

A distanza di circa tre mesi dal debutto di Xiaomi Mi Notebook Pro X, la compagnia cinese rilancia il suo laptop votato alla potenza con una nuova versione da 14″. Il display resta una soluzione borderless super ottimizzata, ma a questo giro la risoluzione passa a 2.5K (2560 x 1600 pixel), con rapporto in 16:10. In compenso il modello da 14″ guadagna un refresh rate avanzato, fino a 120 Hz. Il pannello offre una densità di 221 PPI ed una gamma colori 100% sRGB. Ancora una volta il pulsante di accensione ospita un lettore d'impronte digitali, la tastiera è comoda e retroilluminata, con un trackpad ampio nella parte inferiore.

Passando alle specifiche interne, Xiaomi Mi Notebook Pro X 14 monta un processore 11th Gen Intel Core i7-11370H, accompagnato da una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050. Lato memorie abbiamo 16 GB di RAM DDR4x a 4266 MHz e storage SSD PCIe da 512 GB. Anche in questo caso troviamo il supporto alla ricarica da 130W, due porta USB-C ed una Thunderbolt 4, l'ingresso mini-jack e il Wi-Fi 6. Il terminale arriva con Windows 10, con possibilità di aggiornamento alla versione successiva del sistema operativo di Microsoft.

Xiaomi Mi Notebook Pro X 15 e 14 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo terminale top Xiaomi Mi Notebook Pro X è disponibile nella sola colorazione Space Grey mentre per il prezzo si parte da 1.041€ al cambio (7.999 yuan) per la versione con i5 e 16/512 GB. La versione maggiorata con i7, 32 GB di RAM e 1 TB di storage viene proposta a circa 1.300€: si tratta del notebook più costoso della compagnia cinese. Per quanto riguarda invece Xiaomi Mi Notebook Pro 14, il prezzo è di circa 1060€ al cambio (7.999 yuan) per la sola versione con i7 e 16/512 GB.

