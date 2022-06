Xiaomi Book S 12.4″: tutto quello che c’è da sapere

Dopo una lunga serie di notebook mai arrivati in Europa, Xiaomi cambia passo e porta il suo primo 2-in-1, Xiaomi Book S 12.4″, anche in Italia. Il nuovo laptop si presenta fortemente votato alla mobilità, senza però rinunciare ad una certa potenza da non sottovalutare al prezzo proposto.

Xiaomi Book S 12.4″: tutti i segreti del primo 2-in-1 del brand

Design e display

Come si presenta, esteticamente, il nuovo Book S? Non molto lontano dal form factor dello Xiaomi Pad 5, assume una sua importanza ed eleganza grazie alla tastiera magnetica di cui si avvale e che lo rende dunque perfetto per la produttività in movimento, viste le dimensioni da 294 x 197 x 8.95 mm per un peso di 720 grammi. Ma se vogliamo guardare al display, abbiamo un ampio pannello touch da 12.4″ LCD 60 Hz 16:10 con risoluzione WQXGA o WQHD+ che dir si voglia (2560 x 1600 pixel) con vetro Corning Gorilla Glass.

Specifiche Tecniche

Passando poi al sotto scocca, parte pulsante del prodotto, abbiamo un interessante Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2, soluzione Octa-Core per PC basata su architettura ARM e processo 7 nm, che si ritrova una GPU Adreno 680 ed è accompagnato da 8 GB RAM LPDDR4x e 256 GB di storage SSD. La batteria utilizzata è poi da 38 Wh, che porta l'autonomia fino a 13.4 ore ed è possibile ricaricarla a 65W. Non mancano speaker stereo da 2W ciascuno e doppio microfono. Essendo un prodotto mobile, sono presenti anche una fotocamera posteriore da 13 MP (con Face ID) ed una anteriore per le videochiamate da 5 MP con sistema di soppressione dei fruscii Qualcomm Aqstic.

Chiudono il compartimento Wi-Fi Dual-Band, Bluetooth 5.1, jack per le cuffie, mentre per le porte abbiamo una Type-C full-featured ed un ingresso di espansione MicroSD e ovviamente il supporto alla Xiaomi Smart Pen, per annotare tutto (non inclusa). Il sistema operativo è l'ultimo Windows 11, nella versione S e con Microsoft 365 in prova per un anno

Xiaomi Book S 12.4″ – Prezzo e disponibilità Italia

Il nuovo Xiaomi Book S 12.4″ arriva nel nostro paese ad un prezzo di listino 699.90€, senza però includere tastiera e penna, acquistabili separatamente e rispettivamente a 149.9€ e 99.9€. Ma dal 30 giugno 2022, per le prime 48 ore, potete acquistarlo al prezzo di listino ma con keyboard e caricabatterie 65W GaN, così da avere una dotazione completa. Vi lasciamo il link all'acquisto per la data indicata: se non doveste visualizzarlo correttamente, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

