Con Xiaomi 12S Ultra debutta il nuovo sensore Sony IMX989, il più grande di tutti

La nuova serie Xiaomi 12S sarà presentata in via ufficiale il prossimo 4 luglio. Nel frattempo, la casa cinese ha svelato alcuni dettagli sul comparto fotografico di Xiaomi 12S Ultra, il primo smartphone al mondo dotato del sensore Sony IMX989, e del resto della gamma. Ecco tutti i dettagli e le specifiche annunciate fino a questo momento!

Svelata la fotocamera di Xiaomi 12S Ultra: arriva il nuovo Sony IMX989

Come anticipato anche dalle precedenti indiscrezioni, Xiaomi 12S Ultra avrà dalla sua un sensore inedito: si tratterà del Sony IMX989, modulo da 50 MP con 1″ di diagonale. Il top di gamma della compagnia di Lei Jun sarà il primo smartphone ad utilizzare questa soluzione, un sensore di grandi dimensioni in grado di ottenere scatti più nitidi e capace di assorbire più luce naturale (soprattutto in caso di ambienti eccessivamente scuri). Avremo poi una velocità di messa a fuoco maggiorata e prestazioni migliorate anche per quanto riguarda la gamma dinamica.

Tramite un lungo post sul social asiatico Weibo, Lei Jun – storico fondatore dell'azienda tech – ha rivelato che il sensore IMX989 è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Sony e Xiaomi, con un costo di sviluppo di ben 7.5 milioni di dollari. Inoltre, in futuro, la compagnia cinese e il gigante tech nipponico collaboreranno ancora.

Non è stato specificato il resto del comparto fotografico di Xiaomi 12S Ultra: secondo vari leak avremo un grandangolo da 48 MP ed un teleobiettivo con zoom 5X da 48 MP ad accompagnare il nuovo modulo Sony IMX989. Ovviamente le fotocamere del top di gamma saranno co-ingegnerizzate con Leica: resta da vedere se troveremo l'iconico collino rosso. A proposito di questa importante partnership, il super flagship sarà dotato di un obiettivo Summicron realizzato proprio in collaborazione tra Xiaomi e Leica, pensato appositamente per la fotografica da mobile e dotato di un sistema di lenti 8P.

Ci sono novità anche per Xiaomi 12S standard: il “piccolo” della serie (piccolo solo nelle dimensioni visto che si tratterà di un flagship compatto come il modello 12) sarà equipaggiato con un sensore principale Sony IMX707 da 50 MP (1/1.28″, f/1.9, 2.44 µm, 7P), con tanto di stabilizzazione OIS. Lo stesso modulo sarà presente anche a bordo di Xiaomi 12S Pro.

Volete conoscere tutte le indiscrezioni in merito al modello 12S Ultra? Allora ecco il nostro approfondimento dedicato al super top! Niente paura: qui trovate anche tutto sui fratelli “minori” 12S e 12S Pro.

