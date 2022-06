ROG Phone 3: l’ex top da gaming si aggiorna finalmente ad Android 12

Il 2020 è stato l'anno del debutto di ROG Phone 3, ennesimo capitolo degli smartphone da gaming del brand asiatico (giunti ormai alla sesta generazione). Nonostante sia in dirittura d'arrivo per tutti Android 13, l'ex flagship era ancora fermo alla versione 11 ma ecco che finalmente qualcosa si è sbloccato e dopo vari mesi beta finalmente Android 12 è arrivato a bordo di ASUS ROG Phone 3.

ASUS ROG Phone 3: l'aggiornamento ad Android 12 è pronto per il download

Con l'annuncio di Android 13 è partita la gara dei vari brand di smartphone con la conferma dell'aggiornamento all'ultimo major update e l'avvio del relativo programma beta. In questo clima che trasuda novità arrivano buone nuove per gli appassionati di mobile gaming alle prese con ASUS ROG Phone, il quale ha finalmente ricevuto il tanto atteso aggiornamento ad Android 12 (disponibile a livello globale).

La nuova build arriva con la sigla 31.0210.0210.230 ed introduce tutte le novità dell'attuale versione dell'OS del robottino verde. In aggiunta sono presenti le patch di sicurezza datate giugno 2022, insieme a vari aggiornamenti anche per l'interfaccia e le applicazioni di ASUS. Come al solito si tratta di un upgrade incrementale, che raggiungerà man mano tutti i modelli interessati. Nel caso vogliate procedere con il flash manuale, di seguito trovate i link sia per l'aggiornamento che per il rollback.

Android 12 per ROG Phone 3 (Global) – DOWNLOAD

PACCHETTO DI RIPRISTINO ANDROID 11

