Infinix mostra in video Thunder Charge, la ricarica rapida da 180W

Si chiama Thunder Charge ed è il nuovo sistema di ricarica rapida da 180W sviluppato da Infinix, la stessa azienda che lo scorso anno ha sviluppato una tecnologia da 160W in grado di ricaricare completamente una batteria da 4.000 mAh in appena dieci minuti. Da allora, Infinix ha cercato di perfezionare il proprio sistema spingendo la velocità di ricarica ancora più in alto. Dunque, in che modo Thunder Charge riesce a superare la precedente tecnologia sviluppata da Infinix?

Ecco Thunder Charge, la ricarica rapida da 180W di Infinix

Diversi produttori stanno lavorando a sistemi di ricarica rapida che promettono di restituire il cento per cento dell'autonomia dello smartphone in una manciata di minuti. Proprio di recente, ad esempio, è stata diffusa una voce per la quale sarà iQOO 10 Pro lo smartphone ad implementare la tecnologia più potente in assoluto, con un sistema di ricarica rapida a 200W che promette il 100% della batteria in circa 12 minuti di ricarica.

Anche Infinix ci riprova con la sua Thunder Charge, il sistema di ricarica rapida a 180W. Non sappiamo quale sia lo smartphone protagonista del video che potrete vedere a breve, ma noterete anche voi che in meno di 10 secondi di ricarica l'autonomia del dispositivo riesce a guadagnare 1 punto percentuale.

Il concept phone che è stato utilizzato lo scorso anno per testare l'Ultra Flash Charge, oltre a supportare il potente sistema di ricarica era anche dotato di una particolare pellicola posteriore che poteva cambiare colore. È probabile che Infinix riveli qualche dettaglio in più sul nuovo smartphone o sulla nuova tecnologia di ricarica nelle prossime settimane, ed ovviamente se ci saranno delle novità noi saremo sempre pronti ad aggiornarvi!

