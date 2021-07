Dove comprare Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 | Coupon

A fine marzo la casa di Lei Jun ha lanciato in patria il suo nuovo laptop premium, un terminale in grado di ingolosire non poco grazie ad una sfilza di caratteristiche e al solito design elegante e ultrasottile. Siete stati conquistati anche voi da questo nuovo successo del brand cinese? E allora ecco dove comprare Xiaomi Mi Notebook Pro 2021, con tanto di codice sconto dedicato!

Aggiornamento 20/07: inseriti nuovi coupon e offerte, questa volta per le versioni con AMD Ryzen. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi Mi Notebook Pro 2021: dove comprare il nuovo laptop premium

Per chi gradisce un recap, ricordiamo che il nuovo Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 ha debuttato in versione da 14″ e 15″, in entrambi i casi con a bordo un pannello di tutto rispetto. Per quanto riguarda il modello da 15″ – quello di cui tratteremo in questo articolo – abbiamo un display OLED E4 da 15.6″ con risoluzione 3.5K, rapporto in 16:10, 261 PPI, 90 Hz e luminosità fino a 600 nit, con una copertura del colore del 100% P3. In termini di dimensioni parliamo di un dispositivo 34.84 x 23.75 x 1.65 cm, con un peso di 1.8 Kg ed un corpo realizzato interamente in lega di alluminio. Presente all'appello una tastiera QUERTY retroilluminata e con lettore d'impronte digitali.

La versione da 14″ adotta invece un display da 14″, in questo caso un'unità LCD con risoluzione in 2.5K e refresh rate a 120 Hz.

Lato hardware troviamo processori Intel di undicesima generazione, sia i5 che i7 (precisamente i5-11300H e i7-11370H), con grafica Intel Xe o NVIDIA MX450, 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD-PCI. Completa il pacchetto una batteria da 66 Wh (56 Wh per la versione da 14″) con ricarica rapida da 100W. E ora che abbiamo visto tutte le specifiche, ecco dove comprare Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 in versione da 15″, con tanto di codice sconto.

