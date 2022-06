Xiaomi Band 7 Pro esiste davvero e ha già una data di presentazione

L'evento di luglio della compagnia cinese sarà ricco di novità e di sorprese e infatti ecco fare capolino uno dei prodotti più attesi, protagonista di molteplici indiscrezioni ma finora sempre avvolto da un'aura di mistero. E invece Xiaomi Band 7 Pro esiste davvero e sarà ufficiale a breve: la casa di Lei Jun ha confermato la data di presentazione e ovviamente l'uscita è dietro l'angolo!

Xiaomi Band 7 Pro: ufficiale la data di presentazione

La nuova versione maggiorata della celebra smart band sarà lanciata insieme ai nuovi dispositivi del brand. La data di presentazione di Xiaomi Band 7 Pro è fissata per il 4 luglio 2022: durante l'evento, come da copione, ci saranno anche la serie 12S e i nuovi notebook premium. L'uscita del fitness tracker è quindi fissata, ma quali saranno le novità? Xiaomi ha risposto ad alcune domande, mentre per altre dovremo necessariamente pazientare.

Cosa cambia con Xiaomi Band 7 Pro

Per quanto riguarda le funzionalità, Xiaomi ha confermato solo che la nuova Band 7 Pro avrà un'esperienza d'uso “più professionale”, sia per quanto riguarda il fitness che la salute. In base ai leak dovremmo trovare una batteria maggiorata, un display ancora più grande rispetto al modello base e il tanto chiacchierato supporto al GPS.

Nel frattempo la compagnia cinese ha svelato il design e siamo certi che farà parlare parecchio i Mi Fan. Per la prima volta una Xiaomi Band cambia registro: niente corpo “a capsula” ma un ampio pannello rettangolare, stretto e lungo, che permetterà una visualizzazione maggiore dei contenuti. Un vantaggio sicuramente, ma che rigetta il design iconico della gamma. Più che un fitness tracker sembra di avere a che fare con uno smartwatch: un trend sempre più in voga tra i vari produttori cinesi. Inoltre questo tipo di aspetto non è di certo nuovo nemmeno per Xiaomi: basti pensare a Redmi Smart Band Pro, lanciata anche da noi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il