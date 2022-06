Amazon Fire 7 disponibile in Italia: ecco il nuovo tablet per guardare film, giocare e rimanere connessi

Ideale per l'intrattenimento di tutta la famiglia, Amazon Fire 7 può finalmente essere acquistato. Il tablet offre prestazioni migliori e una durata della batteria maggiore rispetto la generazione precedente, e le sue dimensioni compatte lo rendono perfetto per essere portato in vacanza e intrattenere i più piccoli. Ecco dove potrete comprarlo!

Amazon Fire 7, il tablet per l'intrattenimento di grandi e piccini è adesso disponibile per l'acquisto

Il nuovo Amazon Fire 7 è un tablet molto economico ideale per guardare film, serie TV e intrattenere grandi e piccini con app e giochi. Il dispositivo sfoggia un design sottile e leggero, è resistente agli schizzi d'acqua e reagisce bene a urti e cadute.

Il tablet è alimentato da un processore quad-core del 30% più veloce rispetto la generazione precedente che permette di saltare da un'applicazione all'altra più rapidamente. Il suo schermo da 7″ offre una buona risoluzione ed è abbastanza grande da poter permettere anche una lettura agevole quando si vuole utilizzare il tablet come sorta di eReader per leggere, grazie anche alla modalità scura che lo rende molto simile ad un Kindle.

Tra le altre caratteristiche, Amazon Fire 7 è dotato di una fotocamera frontale e di una posteriore da 2 MP che supportano la registrazione video HD per foto e videochiamate, rendendo questo dispositivo adatto anche per partecipare a meeting e riunioni Online. Infine, ma non meno importante, il tablet è dotato di una batteria che offre fino a 10 ore di utilizzo con una sola carica e può essere ricaricato mediante USB di tipo C.

Amazon Fire 7 può essere acquistato su Amazon nella colorazione nera al prezzo di 79.9€; le custodie sono vendute separatamente e disponibili a 29.9€ nelle colorazioni blu, rosso e viola. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazon Fire (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le promo in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

