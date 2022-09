Amazfit GTR 4 e GTS 4 lanciati in Italia: per chi vuole solo il meglio!

A pochi giorni dal debutto in Italia del modello Mini, finalmente Huami ha dato il via alla commercializzazione anche dei fratelli maggiori Amazfit GTR 4 e GTS 4: entrambi gli smartwatch sono disponibili nel nostro paese e possono essere acquistati sia tramite lo store ufficiale che su Amazon!

Amazfit GTR 4 e GTS 4 arrivano in Italia: eleganza, stile e potenza!

I nuovi modelli della serie principale di Huami/Zepp arrivano con la stessa filosofia della generazione precedente. Due smartwatch con specifiche molto simili, ma che offrono un look totalmente diverso, in base ai gusti degli utenti.

Amazfit GTS 4 è il modello caratterizzato da un corpo rettangolare, con un display AMOLED da 1.75″ HD; chi preferisce uno stile più classico punterà di certo ad Amazfit GTR 4, con un pannello tondo (un AMOLED da 1.43″). In entrambi i casi non manca l'Alway-On, ormai una funzionalità imprescindibile.

Entrambi i dispositivi GTR 4 e GTS 4 sono i primi smartwatch del settore a includere la tecnologia dell'antenna GPS a doppia banda con polarizzazione circolare (e cinque sistemi satellitari), che garantisce un'elevata potenza del segnale di posizionamento e consente agli utenti di muoversi in qualsiasi ambiente riducendo il margine di errore.

Il nuovo sensore ottico BioTracker 4.0 PPG, sviluppato in proprio, è potenziato a 2LED e raccoglie il 33% di dati in più rispetto alla generazione precedente. I nuovi Amazfit possono monitorare con maggiore precisione la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e i livelli di stress 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e possono testare rapidamente queste tre metriche – oltre alla frequenza respiratoria – in soli 45 secondi con un solo tocco, grazie alla funzione One-tap Measuring.

Amazfit GTR 4 può durare 14 giorni con un utilizzo tipico; anche GTS 4 racchiude nel suo corpo super sottile una batteria capiente, che può durare oltre una settimana con un utilizzo tipico. Entrambi sono dotati di oltre 150 modalità sportive e di funzioni fitness avanzate. Lato software troviamo Zepp OS 2.0, il sistema operativo del brand aggiornato e arricchito con un ecosistema di mini app.

Volete saperne di più su Amazfit GTR 4 e GTS 4? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento oppure in basso trovate i link all'acquisto (a 199€ su Amazon o da Euronics). Se invece preferite GTS 4 Mini, lo sportwatch compatto, eccovi tutti i dettagli.

