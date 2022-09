Garmin inReach Messenger porta la comunicazione satellitare nelle vostre tasche

Ultimamente, abbiamo spesso sentito parlare di comunicazione satellitare. Specie dopo il debutto di Huawei Mate 50 e iPhone 14, i primi smartphone che offrono una tecnologia di comunicazione del genere, particolarmente utile nelle situazioni di emergenza. Apple e Huawei, tuttavia, non sono gli unici produttori attivi in questo settore. Garmin, ad esempio, è nel campo già da un po' di tempo, ed ha di recente lanciato un nuovo dispositivo che permette di sfruttare la comunicazione satellitare a prescindere dallo smartphone utilizzato. Parliamo di Garmin inReach Messenger.

Garmin inReach Messenger è il dispositivo portatile per comunicare via satellite

Garmin inReach Messenger porta la comunicazione satellitare nelle tasche di tutti, rendendo questa tecnologia più accessibile e non più una esclusiva di chi possiede uno smartphone Huawei della serie Mate 50 o un iPhone 14. Si tratta di un pratico dispositivo di dimensioni super compatte che abilita alla comunicazione satellitare e che può essere portato con sé in qualsiasi luogo, per mettersi in contatto con amici e parenti, oltre che con i servizi di emergenza, qualora non dovesse esserci copertura.

Il dispositivo presenta un piccolo display che mostra diverse informazioni utili, come i messaggi in arrivo, delle risposte rapide (come “Sono arrivato”, “Sto andando a casa”) che possono essere inviate e indicazioni GPS. inReach Messenger dispone di una batteria che garantisce fino a 28 giorni di autonomia con le impostazioni predefinite, e dispone anche di una funzionalità che invia un aggiornamento sulla posizione ogni 10 minuti, in modo che i propri cari possano tenere d'occhio gli spostamenti ed eventualmente facilitare i servizi di emergenza nel trovarci.

Il dispositivo è poi classificato IPX7, e può quindi essere immerso per 30 minuti ad un metro di profondità. L'unica pecca è che inReach Messenger è principalmente destinato all'uso con uno smartphone e altri dispositivi Garmin come smartwatch, palmari, apparecchiature marine e aeronautiche, ed oltre al prezzo richiesto per l'acquisto del dispositivo occorre considerare un'ulteriore spesa mensile per abbonarsi al servizio di comunicazione satellitare.

A seconda dell'abbonamento mensile che si sottoscrive, verranno forniti un tot. di messaggi che possono essere inviati sfruttando la tecnologia di comunicazione satellitare. Pagando 65$ al mese, ad esempio, si otterranno messaggi illimitati.

Ancora più interessante è l'app Garmin Messenger, il servizio di messaggistica istantanea grazie al quale comunicare con i propri contatti sfruttando il Wi-Fi o la connessione 4G/5G quando disponibile, o passare alla rete satellitare in modo automatico quando non si dispone né dell'uno e né dell'altra.

Lo smartphone dovrà essere collegato a inReach Messenger per poter inviare e ricevere messaggi satellitari, ed è disponibile anche un pulsante SOS che permette di contattare l'International Emergency Response Coordination Center (IERCC) di Garmin, che è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e raggiungere i servizi di soccorso nelle vicinanze.

L'app può essere scaricata sugli smartphone Android e iOS compatibili.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il