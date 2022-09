Si comincia a parlare di OPPO Reno 9: al via i primi leak su batteria, processori ed uscita

Da alcune settimane si vocifera già della serie Find X6, la prossima gamma di punta del brand cinese. Tuttavia una delle famiglie più apprezzate è quella Reno, la quale offre dispositivi di fascia medio alta di qualità fin dal suo storico debutto. N'è passata di acqua sotto i ponti: siamo arrivati ad OPPO Reno 9 ed un noto insider cinese ha dato il via ai primi leak!

La serie OPPO Reno 9 potrebbe arrivare a stretto giro: spuntano i primi leak

Come spesso accade quando si parla di anticipazioni dalla Cina, il protagonista è DigitalChatStation: il leaker asiatico ha snocciolato qualche dettagli in merito ad OPPO Reno 9 e alla serie in generale. Si tratta di informazioni minime ma è pur sempre un (ottimo) punto di partenza.

La batteria della gamma seguirà l'attuale generazione, implementando unità da 4.500 mAh. Inoltre, dettaglio importante, pare che i dispositivi avranno il supporto UFCS (Universal Fast Charging Specification), lo standard unificato della Cina approvato in collaborazione con Huawei, Honor, OPPO, vivo e Xiaomi (ma anche vari produttori di chip).

I dettagli sulla serie OPPO Reno 9 continuano con i presunti chipset: stando alle parole del leaker verranno utilizzati processori delle serie Snapdragon 7 (il primo è stato lanciato di recente) e Dimensity 8000. Avremo poi una colorazione inedita, chiamata Everything Red.

Quando uscirà la gamma OPPO Reno 9?

Al momento mancano ancora informazioni ufficiali ma è plausibile immaginare che il lancio avverrà a novembre. Le famiglie Reno 6 e 7 hanno debuttato in Cina rispettivamente a maggio e novembre 2021 mentre l'attuale generazione 8 è arrivata in patria a maggio 2022 (e ad agosto in Italia).

