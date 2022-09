Il tuo Samsung potrebbe avere un grave problema di batteria

Era il 2 agosto 2016 quando veniva ufficialmente presentato Galaxy Note 7, smartphone che si sarebbe presto rivelato un grosso problema per Samsung. Probabilmente conoscerete già la famigerata storia dello smartphone che “scoppiava” a causa dei problemi di batteria che hanno costretto la compagnia sud coreana a ritirarlo in tutto il mondo. Da allora, si è impegnata per alzare l'asticella quando si parla di sicurezza dei suoi dispositivi: nonostante ciò, un'altra brutta tegola potrebbe abbattersi sull'azienda.

Samsung potrebbe star avendo un nuovo problema alle batterie dei suoi smartphone

Tutto è partito lo scorso luglio, quando il noto youtuber Mrwhosetheboss ha pubblicato su Twitter delle foto in cui testimoniava un problema comune a tre smartphone Samsung presenti nella sua collezione, cioè Galaxy S6, S10 e Note 8. In tutti e tre i casi, la batteria si era gonfiata in maniera anomala, al punto tale da arrivare a staccare la scocca posteriore e aprire il telefono in due. In una prima istanza, Arun aveva individuato la causa di questo problema nelle estreme condizioni di temperatura che hanno colpito il Regno Unito nell'estate 2022. Tuttavia, sin da subito si è capito che ci fosse qualcosa di strano, dato che tutti gli smartphone in questione erano stati utilizzati per poche settimane.

I've just found out that 3 of my Samsung phones' batteries have blown up because of the recent UK heatwave



Non è la prima volta che ci troviamo dinnanzi a smartphone esplosi a causa di problemi del genere, e non solo di Samsung ma anche di Xiaomi, addirittura provocando una presunta vittima. Tuttavia, Arun fa presente che all'interno della sua vasta collezione soltanto smartphone Samsung hanno presentato tale problematica, mentre quelli di altri brand no, anche nel caso di terminali più datati. Dopo un ulteriore controllo, Arun si è accorto che, oltre ai 3 smartphone precedenti, anche i suoi Samsung Galaxy S8, S10e, S10 5G, S20 FE avevano subito la stessa sorte. Ma non solo: lo stesso problema di batteria era comparso anche sui pieghevoli come un Galaxy Z Fold 2 utilizzato da sole tre settimane.

An unfortunate fact…every 3+ year old Samsung phone we had in storage at the office had their batteries expand like this…every single one



Il problema ha iniziato a farsi ancora più serio quando altri tech influencer hanno risposto ad Arun, confermando di aver avuto lo stesso identico problema e soltanto con smartphone di casa Samsung. Come afferma lo youtuber Matt Ansini del canale This Is con Austin Evans, su tutti i modelli Samsung in loro possesso con più di tre anni hanno riscontrato lo stesso problema di batteria gonfiata e scocca aperta, persino modelli ancora chiusi nella loro confezione originale. E anche nel loro caso, erano conservati nello stesso posto di altri modelli di altri brand, ma questi non si sono gonfiati. Stessa cosa per MKBHD, che afferma che di tanto in tanto devono liberarsi di smartphone a causa delle batterie gonfie e ogni volta si tratta di smartphone Samsung e mai di altre aziende.

Idem per JerryRigEverything, secondo cui il problema sarebbe di natura chimica e sarebbe da ricondurre all'elettrolita, il liquido che viene mosso durante lo spostamento di ioni in fase di ricarica e scarica della batteria. Il problema in cui Samsung sembrerebbe essere occorsa è una decomposizione anomala di questo materiale, che provocherebbe una fuoriuscita della sostanza gassosa che provoca il rigonfiamento di queste batterie. Fortunatamente, i test condotti da Zach evidenziano che anche danneggiando queste batterie gonfie non succede nulla, segno del fatto che Samsung sembra aver lavorato con successo affinché il caso Note 7 non si ripresenti. Ma è evidente che ci sia qualcosa che non va: a questo punto, non resta che attendere che Samsung risponda in merito alla vicenda.

