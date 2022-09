Uno Xiaomi esplode e fa una vittima: scattano le indagini

Di casi di esplosione di smartphone ne abbiamo riportati diversi, anche nel caso di Xiaomi, ma questa volta la notizia assume toni decisamente più cupi. Sì, perché l'utente MD Talk YT, uno dei tanti tech youtuber indiani, ha reso pubblica la notizia che vedrebbe sua zia come vittima dell'esplosione di un vecchio smartphone Xiaomi, più precisamente a marchio Redmi.

Xiaomi indaga sulla presunta vittima dell'esplosione di un suo smartphone

Secondo quanto dichiarato da MD Talk YT, sua vittima sarebbe andata a letto e si sarebbe addormentata con il suo Redmi 6A sotto al cuscino; lo smartphone sarebbe poi inspiegabilmente esploso, e lo scoppio avrebbe coinvolto il volto della donna, la quale non sarebbe sopravvissuta all'accaduto. Nell'immagine sottostante potete vedere che fine abbia fatto lo smartphone; il ragazzo ha anche postato un'immagine che ritrae la donna priva di vita nel letto, ma abbiamo preferito evitare di condividere un'immagine così delicata e non adatta ai più sensibili.

Non ha tardato ad arrivare la notizia da parte di Xiaomi India:

“In Xiaomi India, la sicurezza dei clienti è della massima importanza e prendiamo tali questioni estremamente sul serio. A questo punto, il nostro team sta cercando di mettersi in contatto con la famiglia colpita e determinare la causa dell'incidente. Siamo con la famiglia in questo momento di difficoltà e speriamo di supportarli in ogni modo possibile.”

