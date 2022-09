OPPO A77s ufficiale: un nuovo mid-range per la serie A77

Dopo la presentazione della serie A77 in salsa 4G e 5G, arriva ufficialmente un nuovo esponente sotto il nome di OPPO A77s. Vediamo quali sono le sue novità, fra scheda tecnica, prezzo e disponibilità sul mercato.

OPPO A77s ufficiale: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo mid-range

Scheda tecnica

Dimensioni di 163,8 x 75 x 8 mm per 187 grammi

Colorazioni Sky Blue e Starry Black

Lettore d'impronte laterale

Display IPS LCD da 6,56″ HD+ (1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, refresh rate a 90 Hz , luminosità di 600 nits

(1.612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI, refresh rate a , luminosità di 600 nits SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm

a 6 nm CPU octa-core Kryo 650 (4 x 2,4 GHz + 4 x 1,9 GHz)

GPU Adreno 610

8 GB di RAM

di RAM 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD

di memoria UFS 2.2 espandibile via batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33W

con ricarica rapida a connettività dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.0, USB Type-C, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/Galileo/QZSS, speaker stereo

doppia fotocamera posteriore da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità

f/1.8-2.4 con sensore di profondità selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 sistema operativo Android 12 con ColorOS 12.1

Prezzo e disponibilità

OPPO A77s viene presentato ufficialmente in India oggi 29 settembre al prezzo di 17.999 INR, pari a circa 225€. Nessuna informazioni per il momento per la sua disponibilità in Europa o in Italia.

