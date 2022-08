OPPO A77 torna in versione 4G: un medio gamma completo ma economico

OPPO amplia la famiglia di smartphone della serie A con una nuova offerta 4G. Il colosso della tecnologia ha appena lanciato A77 4G, un'alternativa più economica dello smartphone ufficializzato nel mese di giugno, del quale ne riprende l'estetica ma ne semplifica la scheda tecnica, così da poterlo proporre ad un prezzo ancora più basso. Sveliamo tutti i dettagli in questo articolo.

OPPO A77 4G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Scheda tecnica

Dal punto di vista estetico, lo smartphone è praticamente identico alla variante 5G lanciata qualche mese fa, fatta eccezione per le tonalità disponibili. OPPO A77 4G è dotato di uno stesso schermo LCD IPS da 6,56″ con risoluzione HD+ e notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale, ma la frequenza di aggiornamento si ferma a 60 Hz.

Uguale nel design ma non nella scheda tecnica, ma ciò ne giustifica il prezzo ancora più basso. E dunque, sotto la scocca di OPPO A77 4G gira un processore MediaTek Helio G35 accompagnato da 4 GB di RAM (più altri 4 GB di RAM virtuale) e 64 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 1 TB.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone offre una doppia fotocamera esterna con un sensore principale da 50 MP e un secondo obiettivo di profondità da 2 MP. La fotocamera interna per selfie è da 8 MP.

OPPO A77 4G è resistente alla polvere (IP5X) e all'acqua (IPX4), mentre tra le altre caratteristiche troviamo una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W, una porta USB di tipo C, un sensore di impronte digitali e un jack audio da 3,5. Lo smartphone esegue Android 12 con ColorOS 12.1.

OPPO A77 4G – Prezzo e disponibilità

OPPO A77 4G è disponibile in India nelle colorazioni Sky Blue e Sunset Orange al prezzo di 15.499 rupie, ovvero circa 192€ al cambio attuale. Al momento non è ancora chiaro se e quando questo smartphone arriverà in Europa.

