OPPO A77 5G ufficiale: un nuovo rivale per la fascia mid-range

Dopo il debutto del modello A76, lanciato anche in Italia, la serie A si arricchisce con un nuovo modello, OPPO A77 5G. Uno smartphone ancora una volta pronto a sfidare la fascia media di Redmi e Xiaomi, facendolo con una scheda tecnica che presenta le caratteristiche tipiche degli smartphone mid-range nella fascia più tipicamente economica.

OPPO A77 5G ufficiale: tutte le novità per la fascia media

Scheda tecnica

Con dimensioni di 163,8 x 75,1 x 7,99 mm e un peso di 190 grammi, OPPO A77 5G è disponibile in due colorazioni: Midnight Black e Ocean Blue. Una scocca che incorpora uno schermo LCD IPS da 6,56″ HD+ (1612 x 720 pixel) in 20:9 con densità di 269 PPI e refresh rate a 90 Hz. All'interno della scocca troviamo una configurazione guidata dal Dimensity 810, soluzione già vista a bordo di Honor Play 6T Pro e vari smartphone Realme, fra cui Realme V23 di cui è sostanzialmente il rebrand. Si tratta di un SoC MediaTek a 6 nm, composto da CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G57 MC2 a 950 MHz, 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via microSD.

L'alimentazione è fornita da una capiente batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super VOOC a 33W. Lo sblocco avviene con sensore laterale, mentre il reparto connettività comprende supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS e ingresso mini-jack. Il software si basa su Android 12 con interfaccia proprietaria ColorOS 12.1. Concludiamo con il comparto fotografico, comprensivo di una doppia fotocamera da 48+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità e selfie camera da 8 MP f/2.0.

OPPO A77 5G – Prezzo e uscita

OPPO A77 5G è stato presentato ufficialmente in Thailandia, al prezzo di 9.999 THB, pari a circa 272€ al cambio. Non sappiamo ancora se e quando arriverà in Europa e se lo farà sotto il brand OPPO o sotto forma di rebrand Realme.

