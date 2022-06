Febbre da pieghevole: salgono le vendite, ecco i più apprezzati

I pieghevoli piacciono, e molto: nonostante il prezzo renda questa tipologia di smartphone ancora fortemente di nicchia, il mercato dei pieghevoli continua a registrare ottimi risultati nel primo trimestre dell'anno, con oltre due milioni di smartphone spediti in tutto il mondo. A fornire i dati è Display Supply Chain Consultants, azienda che si occupa di analizzare il mercato dei display e secondo la quale il trimestre preso in considerazione si classifica come terzo miglior trimestre di sempre per la categoria dei foldable. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mercato dei pieghevoli in crescita: Samsung Galaxy Z Flip 3 e Huawei P50 Pocket tra i preferiti dagli utenti

Stando a quanto emerso da una recente indagine condotta da DSCC, le spedizioni di smartphone pieghevoli hanno registrato un aumento del 571% nel Q1 2022. Ma quali sono stati gli smartphone preferiti dai consumatori? Il formato “a conchiglia” dei flip phone continua a essere quello più acquistato, complice soprattutto un prezzo più abbordabile; in questa categoria il Samsung Galaxy Z Flip 3 ha rappresentato, da solo, oltre il 50% di tutti i pieghevoli spediti. In generale, è proprio il colosso sud coreano a dominare la scena degli smartphone pieghevoli, controllando circa il 74% del mercato.

Buoni risultati anche per Huawei, se consideriamo che per alcuni utenti l'assenza dei servizi Google rappresenta un limite invalicabile. Dall'indagine è emerso, infatti, che la quota di mercato di Huawei sia in aumento e che l'azienda abbia raggiunto ben il 20% degli smartphone pieghevoli spediti in tutto il mondo nel primo trimestre del 2022. Tra i preferiti del marchio c'è Huawei P50 Pocket, anche in questo caso un flip phone, con numeri di vendita considerevoli se si pensa che Huawei è drasticamente calata nelle vendite di smartphone sul mercato occidentale. Allo stesso tempo, aziende come Xiaomi, OPPO e vivo, confinate al solo mercato cinese, continuano ad avere vendite molto basse, seppur si sia registrata una piccola crescita in questi primi mesi dell'anno.

Insomma, ottimi risultati per un mercato che si prospetta in crescita costante. Secondo gli analisti, infatti, il mercato dei pieghevoli potrebbe raddoppiare entro fine anno, raggiungendo 16 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Non soltanto Xiaomi sta preparando il suo MIX Fold 2, ma soprattutto Samsung si appresta a lanciare due pieghevoli che si prospettano essere di nuovo più venduti al mondo.

