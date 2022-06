Alcune smart TV Xiaomi hanno un grave difetto

Sin dal suo ingresso nel mercato delle smart TV, Xiaomi ha dimostrato di poter competere con mostri sacri del calibro di Samsung e LG. Soprattutto in Asia, dove la compagnia di Lei Jun spesso registra record di vendite per il suo catalogo televisivo. Per capirci, in India è Xiaomi a detenere il primato del produttore con il maggior numero di vendite, avendo fra le mani quasi il 20% del mercato nazionale. Ed è proprio nel continente asiatico che Xiaomi lancia modelli di altissimo calibro, come la recente Smart TV ES Pro o la stupefacente e trasparente Mi TV LUX. Senza contare la sua presenza anche in occidente, come dimostra il lancio delle nuove Xiaomi TV F2 in collaborazione con Amazon.

Problemi per Xiaomi: le sue smart TV potrebbero avere un problema strutturale

Nonostante sia una delle aziende più quotate nel mondo televisivo, di recente le smart TV Xiaomi sono finite sotto una cattiva luce a causa di alcune segnalazioni. Un possessore cinese di una TV targata Xiaomi ha segnalato sul social network Weibo che dal suo terminale si è improvvisamente staccato lo schermo, rompendosi all'impatto e rimanendo penzolante dal bordo inferiore.

C'è persino un video catturato da una videocamera di sorveglianza, in cui viene filmato lo schermo che si stacca dalla smart TV di Xiaomi. E come si evince dalla clip, il pannello si è staccato da solo senza che ci fosse alcun agente esterno.

La clip non è particolarmente esplicita se non con uno zoom, anche perché la ripresa è lontana, laterale e c'è un oggetto che la copre parzialmente. Sfortunatamente il caso vuole che lo stesso incidente sia capitato a un altro possessore di una smart TV Xiaomi. Il video non lascia spazio a molti dubbi: anche in questo caso, il pannello si scolla dalla scocca rimanendo attaccato al bordo inferiore e lasciando scoperta la parte interna.

Stando a quanto riportato nella descrizione di quest'ultimo video, il malcapitato aveva avvertito malfunzionamenti già nei giorni precedenti all'incidente. Dopo aver contattato l'assistenza Xiaomi, gli è stato spiegato che l'incidente sarebbe stato causato da un utilizzo troppo prolungato; come si può vedere, la TV veniva utilizzata come monitor per videocamere di sorveglianza, quindi probabilmente veniva lasciata accesa per varie ore di seguito. Per il momento si tratta di casi isolati, probabilmente confinati a poche unità difettose.

