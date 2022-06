Anker Brand Day: sconti pazzi su cuffie e prodotti audio

Che cerchiate auricolari TWS o cuffie over-ear, affidarsi ad Anker è sicuramente una sorta di garanzia. Se poi queste cuffie, ma anche speaker Bluetooth e altri prodotti audio Anker sono in offerta, come nel Brand Day di AliExpress, allora diventa tutto più conveniente, specie con i Coupon esclusivi.

Anker Brand Day: come risparmiare su cuffie, speaker e microfoni del brand in offerta

Il Brand Day organizzato da Anker ci mette a disposizione praticamente tutto il catalogo audio che il brand fornisce, dove potete trovare quindi tutte le occasioni migliori con la linea Soundcore, che siano queste cuffie over-ear oppure auricolari TWS. Per chi cerca speaker Bluetooth, ci si può rifare anche in questo senso, così come sono in offerta anche microfoni da streaming e gli occhiali da sole smart. E perché no, potrete trovare anche prodotti video come la Webcam PowerConf C200.

Ma come si può risparmiare grazie all'Anker Brand Day? Bisogna dirigersi su AliExpress, andare nella landing page dell'evento e scegliere i prodotti che preferite già in sconto. Ma non finisce qui! Infatti, grazie a due Coupon, potete risparmiare ancora di più: con il codice 1ANKER5 potete ottenere 5$ di sconto su una spesa di 30$, mentre con il codice ANKER10 si risparmiano 10$ su un minimo di 70$. Ricordiamo che la promozione è valida fino al prossimo 4 giugno 2022.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Anker (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

