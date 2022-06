Recensione Samsung Bespoke Jet: è la FERRARI degli aspirapolvere ciclonici

Di aspirapolvere ciclonici wireless ne ho provati di ogni. Ne ho provati di cinesi, ne ho provati di inglesi, insomma in sostanza li ho provati praticamente tutti. Per questo, quando vi dico che il Samsung Bespoke JET è come se fosse la Ferrari, anzi, la Bugatti degli aspirapolvere, dovete credermi.

Perché se c'è un settore in cui l'azienda sudcoreana è in grado di mostrare i muscoli, oltre quello degli smartphone, è proprio quello relativo ai dispositivi domestici. Frigoriferi, climatizzatori, lavatrici, ovviamente le TV, Samsung è uno dei (pochi) brand che davvero è in grado di produrre una miriade di tipologie di prodotti differenti, tutti caratterizzati da un'eccellente qualità.

Quindi capirete che quando mostro tutto questo entusiasmo quando parlo del Samsung Bespoke JET, lo faccio non perché sono “accecato” dall'euforia derivante da un nuovo prodotto premium, ma lo faccio perché effettivamente stiamo parlando di uno dei migliori aspirapolvere ciclonici senza fili in assoluto e, senza dubbio, il più completo in quanto ad accessori.

Ma se andate nella concessionaria di Milano ad acquistare una Bugatti, ci andate con la consapevolezza di spendere una cifra molto superiore rispetto alla media, e lo stesso discorso vale per il Samsung Bespoke JET: la versione che abbiamo in prova costa 1149,00 euro, ma tramite il box in basso potreste acquistarla con un super sconto, che farebbe scendere il prezzo a circa 854 euro.

Quindi, il punto è questo: nonostante si tratti di un modello in grado di pulirsi automaticamente, che in confezione ci siano tutte (e ripeto, tutte) le spazzole che potranno mai servirvi e che arrivi anche con una batteria di riserva, vale la pena spendere queste cifre per acquistare un aspirapolvere ciclonico?

Recensione Samsung Bespoke Jet: caratteristiche, potenza, autosvuotamento e prezzo (in sconto)

Unboxing

Ok partiamo subito con una premessa: la confezione del Samsung Bespoke JET è enorme. E lo è per una delle ragioni che rende questo modello unico nel suo genere: nella scatola, oltre al motore principale, è presente anche la base di ricarica che integra un sistema di pulizia automatica, oltre che a tantissimi altri accessori e spazzole motorizzate.

Insomma, c'è proprio tutto anche se, in realtà, un accessorio che non esce in confezione c'è: questo aspirapolvere senza fili è anche in grado di lucidare il pavimento, con una spazzola che integra due mop motorizzati, che però andrebbe acquistata a parte.

Design e materiali

Il design del Samsung Bespoke JET è una sorta di evoluzione della più squadrata Clean Station del brand, non è la prima volta che vediamo un aspirapolvere sudcoreano che si può autopulire ma, nonostante le dimensioni siano comunque belle ingombranti, il Samsung Bespoke JET è dotato di una base di ricarica e autosvuotamento più compatta, con un design più fine.

Il 70% della superficie anteriore della base di ricarica si può aprire per accedere al vano in cui è stato inserito il sacchetto dedicato allo svuotamento dell'aspirapolvere: la pulizia però, non parte in automatico ma sarà necessario avviarla premendo un tasto posizionato sulla cornice superiore del meccanismo.

Il peso dell'aspirapolvere, esclusa quindi la base di ricarica, è molto contenuto: i suoi 1.44 chilogrammi sono praticamente la metà dei 3 chili del Dyson V15 e l'impugnatura è quella tipica a pistola. Per funzionare però non si deve usare il tipico grilletto: tutto viene gestito da una pulsantiera a 3 tasti posizionata sotto ad un display LCD integrato nella parte superiore del manico.

Di ottima qualità anche tutte le spazzole e gli accessori che sono inclusi in confezione, che sono sì realizzati in policarbonato, ma sono decisamente solidi e resistenti: inoltre, le spazzole motorizzate sono apribili in maniera estremamente semplice e possono essere lavate senza alcun problema.

Sia l'impugnatura, che la struttura ed il posizionamento della batteria estraibile (a proposito, in confezione ne escono due), sono ottimamente bilanciati e grazie ad una distribuzione del peso ben realizzata, permettono di utilizzare l'aspirapolvere con una comodità quasi disarmante, che non stanca per niente il braccio.

Infine, il tubo verticale al quale si andrà poi a collegare le spazzole motorizzate si può allungare o accorciare. E, questa, è una cosa che io trovo decisamente comoda.

Ma non finisce qui. Oltre alla base di ricarica e svuotamento, nella confezione esce un'ulteriore stand che ha un doppio scopo: con questo supporto si potranno riporre praticamente tutti gli accessori che escono in confezione, e si potrà ricaricare la seconda batteria di cui è dotato il Samsung Bespoke JET in maniera del tutto indipendente dal dispositivo principale.

Caratteristiche tecniche – Samsung Bespoke Jet

Potenza aspirazione: 210 aW;

Rumorosità: max. 84 dB;

Dimensioni: 1000 x 25 cm;

Capienza contenitore: 0.5 L;

Batteria: 2200 mAh sostituibile;

Potenza di aspirazione e funzionamento

Sotto la scocca, il Samsung Bespoke JET è animato da un motore in grado di garantire una potenza di aspirazione di 210 aW che sì, sono un filino sotto alla potenza del suo diretto competitor (il Dyson V15), ma che garantiscono una pulizia quasi perfetta anche grazie alle tecnologie utilizzate nelle spazzole e nel motore stesso.

Le modalità di funzionamento sono 4 e variano, oltre che alla potenza, anche la durata della batteria (della quale parleremo a fondo tra poco).

Modalità Min : è consigliabile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore.

: è consigliabile se si utilizza l'aspirapolvere tutti i giorni e in ambienti in cui lo sporco è leggero o di poco spessore. Modalità Med : più che sufficiente per la pulizia giornaliera. Questa modalità è un buon compromesso tra autonomia e potenza;

: più che sufficiente per la pulizia giornaliera. Questa modalità è un buon compromesso tra autonomia e potenza; Modalità Max : leggermente più potente della media, buona per chi ha bisogno di più aspirazione ma con un'ottica sempre rivolta al risparmio energetico;

: leggermente più potente della media, buona per chi ha bisogno di più aspirazione ma con un'ottica sempre rivolta al risparmio energetico; Modalità Jet: aspira qualsiasi cosa trovi davanti, che siano cereali, che sia terriccio o ancora zucchero e farina.

Effettivamente però al Samsung Bespoke JET una cosa manca: questo modello non è dotato di una modalità automatica che, coadiuvata da una serie di sensori che generalmente vengono posizionati nella spazzola motorizzata, potrebbe essere in grado di analizzare lo sporco presente sul pavimento e regolare in maniera autonoma la pulizia.

E vi dirò, anche se io effettivamente utilizzo gli apirapolvere sempre nella modalità più potente, in questa fascia di prezzo il riconoscimento delle superfici è una di quelle funzionalità che mi sarei aspettato di trovare.

In quanto a comodità e maneggevolezza siamo al top, e siamo al medesimo livello anche in quanto a purificazione dell'aria: il motore Jet Cyclone crea 9 vortici dotati di 27 ingressi, l’aria segue un percorso ottimale che riduce al minimo la perdita di potenza. Il sistema inoltre, trattiene le particelle di polvere all’interno del dispositivo, assicurando la massima igiene.

E poi ci sono davvero tantissime spazzole. La spazzola Jet Dual aspira le particelle ruotando a 4.000 giri al minuto e, grazie alle setole in gomma e nylon migliora anche la pulizia dei tappeti. C'è poi la spazzola Slim Action che grazie a dei fili anti-statici in argento è in grado di raccogliere fino al più piccolo granello di polvere anche sulle superfici dure.

Utilissima anche la spazzola pensata per eliminare i peli degli animali domestici anche su superfici come divani e materassi. Insomma, la dotazione è ricchissima e ciò permette di utilizzare il Samsung Bespoke JET in molteplici situazioni.

Il contenitore dello sporco è di 0.5L, forse un po' sottodimensionato rispetto alla concorrenza, ma poco male anche perché basta posizionare l'aspirapolvere sulla base di ricarica per svuotarlo totalmente in pochissimi istanti. Il processo di pulizia è piuttosto rumoroso, mentre alla massima potenza di aspirazione il motore dell'aspirapolvere genera un rumore di circa 86 dB.

Autonomia della batteria

I 2200 mAh della batteria utilizzata dal Samsung Bespoke JET potrebbero sembrare un po' sotto la media, il che é effettivamente vero. Alla minima potenza di aspirazione è possibile utilizzare l'aspirapolvere per circa 60 minuti, ma se si attiva la modalità Jet l'autonomia scende (come al solito) sotto i 10 minuti di utilizzo, con quella standard si raggiungono facilmente i 40 minuti di autonomia.

Vero è però, che in confezione esce una seconda batteria che si può ricaricare indipendentemente dall'aspirapolvere grazie all'ottima base per gli accessori: in questo modo l'autonomia della batteria è da considerare doppia. E qui le cose iniziano a diventare veramente interessanti.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Samsung Bespoke JET è di 1149,00 euro, ma tramite il box in basso potreste acquistarla con un super sconto, che farebbe scendere il prezzo a circa 854 euro. E sì, è una cifra decisamente alta, anche da scontata. Ma, ripeto, stiamo parlando della Bugatti degli aspirapolvere ciclonici.

Ha un design che gli permette di inserirsi anche negli ambienti più eleganti, la potenza di aspirazione è ottima, si auto-pulisce, il sistema di filtraggio sulla carta è perfetto e poi, ragazzi, ha talmente tanti accessori che sarà quasi difficile utilizzarli realmente tutti.

Si tratta di un prodotto in cui l'azienda ha studiato ogni minimo particolare, che ha davvero una marcia in più in termini qualitativi. Mi sarebbe però piaciuto vedere magari una base per gli accessori in grado di collegarsi a quella principale e, soprattutto, un sistema di riconoscimento dello sporco che gestisse automaticamente la potenza di aspirazione necessaria per la pulizia.





