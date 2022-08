ZTE Privacy è il nuovo brand che garantisce la sicurezza di tutti i dispositivi mobili

ZTE sa quanto sia importante assicurare che i dispositivi tecnologici garantiscano un'adeguata protezione della privacy degli utenti ai quali sono destinati. Non a caso alla base del processo di sviluppo dei suoi prodotti, l'azienda pone il tema relativo alla sicurezza dei dati e delle informazioni delle persone. Un altro passo compiuto dal produttore a dimostrazione di quanto tutto questo sia importante è stato lanciare un nuovo privacy protection brand per i suoi dispositivi mobili, ovvero ZTE Privacy.

ZTE lancia il nuovo brand che punta tutto sulla protezione della Privacy

ZTE è da sempre impegnata nello sviluppo di sistemi e tecnologie che tengano conto della sicurezza della privacy, garantendone un adeguato livello di protezione. Lo scorso anno, infatti, l'azienda ha ottenuto l'International Standard Certificate ISO/IEC 27701:2019 per il Privacy Information Management System, a conferma che i suoi prodotti hanno raggiunto il massimo livello di protezione e sicurezza dei dati raggiunto nel settore.

Ora, come anticipato, il produttore ha lanciato un nuovo privacy protection brand per i suoi dispositivi mobile: ZTE Privacy. Il brand nasce con l'obiettivo di rafforzare sempre più la sicurezza delle informazioni e la protezione della privacy in tutti i prodotti e i servizi offerti da ZTE, fino a garantire esperienze più sicure e intelligenti per gli utenti.

Il logo scelto per il nuovo brand è particolarmente significativo e si ispira al concetto di scudo e protezione, proprio come ulteriore conferma dell'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni che tutelino a fondo la sicurezza della privacy.

