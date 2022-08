Ulefone Armor 15 è il rugged tutto resistenza e musica

Siamo abituati a vedere gli smartphone rugged come dispositivi resistenti e pensati per lavoro ed escursioni. Ma questi possono essere ancora più utili se sono come il nuovo Ulefone Armor 15, il primo rugged con cuffie TWS integrate, oltre a buone specifiche tecniche.

Ulefone Armor 15: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Il design dell'Armor 15 è sicuramente ispirato dal settore, quindi con struttura rinforzata, con materiali utili a resistere agli urti e non solo ma soprattutto con il vano cuffie nella parte superiore. Sì, perché come anticipato, questo è il primo rugged phone dotato di cuffie TWS integrate. Ma come sono fatte? Abbiamo una conformazione in-ear e sono dotate di un supporto al Bluetooth 5.0. Tornando allo smartphone, troviamo un display LCD HD+ (1440 x 720 pixel) da 5.45″, quindi abbastanza compatto.

Caratteristiche e specifiche tecniche

Il comparto tecnico vede poi per Ulefone Armor 15 con un chipset MediaTek Helio G35 accompagnato da 6 GB RAM e 128 GB. Molto interessante anche la batteria da 6.600 mAh, che per un rugged compatto è più che buona. Buono poi anche il comparto fotocamera, visto che troviamo un sensore da 12 MP principale e da 13 MP per le Macro. La selfie camera è invece da 16 MP.

Presente a livello di software Android 12 stock, mentre per la connettività troviamo anche l'NFC per Google Pay, così come un buon comparto per la navigazione satellitare con GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e bussola digitale. Non mancano infine le note certificazioni IP68/IP69K/MIL-STD-810G, così come due speaker stereo frontali.

Ulefone Armor 15 – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Ulefone Armor 15 è stato presentato dal brand ed è attualmente in attesa di iniziare la sua fase di crowdfunding su Kickstarter. Per saperne di più, vi lasciamo la pagina della piattaforma, ma anche il sito ufficiale del brand per non perdervi nessuna novità in merito.

Articolo Sponsorizzato.

